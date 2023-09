La Juventus è già al lavoro per definire il mercato da portare avanti nei prossimi mesi e nel 2024 potrebbero esserci delle novità anche riguardo a Mattia Perin.

Il secondo portiere della squadra bianconera ha deciso di accettare di essere l'alternativa a Szczesny oramai da diverse stagioni: non è però da scartare la possibilità che se arrivi un'offerta per giocare da titolare nella Roma il portiere la valuti, anche perché avrebbe la possibilità di avvicinarsi a Latina, sua città natale. Attualmente Perin guadagna circa 1,5 milioni di euro a stagione, la Roma potrebbe offrirgli un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro a stagione.

Il portiere Perin potrebbe trasferirsi alla Roma nel 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Roma starebbe valutando l'acquisto di un portiere in previsione della stagione 2024-2025. L'attuale titolare Rui Patricio sembra non dare più garanzie di affidabilità, oltre al fatto che è in scadenza a giugno e potrebbe lasciare la società romana a parametro zero a giugno. Piacerebbe Mattia Perin, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la Juventus e attualmente alternativa a Szczesny. Fra l'altro si ipotizza sui media anche un prolungamento di contratto del nazionale della Polonia oltre il 2025: la società bianconera infatti vorrebbe spalmare l'attuale ingaggio di Szczesny in più stagioni.

La Juventus valuta Perin circa 15 milioni di euro, somma che poi potrebbe essere investita per l'acquisto di un giovane portiere che alla lunga possa prendere il posto di Szczesny. Fra i nomi seguiti dai bianconeri ci sarebbe quello di Marco Carnesecchi, che dopo due stagioni di prestito alla Cremonese è ritornato all'Atalanta: la valutazione di mercato dell'ex under 21 italiano è di circa 20 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta intanto anche dei rinforzi a centrocampo a gennaio. Sarebbero tre i nomi che piacciono alla società bianconera: Habib Diarra dello Strasburgo, Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach e Youssouf Fofana del Monaco.

Per quanto riguarda il settore difensivo si valuta l'arrivo di un terzino destro, piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Il francese arriverebbe come alternativa a Timothy Weah, a cui attualmente - in questo inizio di stagione - mister Allegri sta adattando sulla fascia destra il centrocampista McKennie.