La Juventus sta pianificando il futuro e lavorando sulle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza nei prossimi mesi. Tuttavia, c'è anche uno sguardo rivolto alla stagione 2024-2025, che potrebbe segnare il ritorno della squadra in UEFA Champions League. In questo contesto, uno dei principali obiettivi della società bianconera è il rinforzo del centrocampo. Fra i nomi seguiti ci sarebbe Teun Koopmeiners, giocatore dell'Atalanta nato nel 1998.

Il centrocampista olandese è cresciuto notevolmente nelle ultime due stagioni ed è ora considerato uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

Il suo valore di mercato è stimato intorno a 40 milioni di euro, un significativo incremento rispetto ai circa 15 milioni di euro pagati dall'Atalanta per acquisirlo. Sarebbe il preferito di Cristiano Giuntoli, che lo aveva seguito anche quando era direttore sportivo del Napoli. Non è un caso che la società campana nel Calciomercato estivo avrebbe provato ad acquistarlo ma la mancata cessione di Zielinski ha portato alla permanenza di Koopmeiners nella società lombarda.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Koopmeiners a gennaio o eventualmente a giugno

Il centrocampista olandese è diventato uno degli acquisti più riusciti dell'Atalanta, ma la sua crescita ha attirato l'interesse di molte squadre di Serie A.

Tuttavia, l'Atalanta si è dimostrata non favorecole a lasciar partire il centrocampista nella stessa sessione di mercato in cui ha già ceduto Hojlund al Manchester United per 80 milioni di euro.

La Juventus, in caso di determinate condizioni durante la stagione, potrebbe valutare un grande investimento per Koopmeiners. Per esempio, se l'Atalanta dovesse uscire in anticipo dalle competizioni europee e la società bianconera fosse in lotta per il campionato, potrebbe esserci la possibilità di valutare l'acquisto del centrocampista olandese.

Non è da scartare la possibilità che diventi un investimento per il calciomercato estivo nell'eventualità in cui la Juventus si qualificasse in Champions League per la stagione 2024-2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterebbe altri giocatori per il centrocampo in previsione della stagione 2024-2025 e dell'eventuale qualificazione alla Champions League.

La società bianconera potrebbe decidere di guardare nel campionato francese.

Piace Habib Diarra dello Strasburgo, già seguito alla società bianconera nel recente calciomercato estivo e valutato 20 milioni di euro. Altro nome seguito è quello di Emmanuel Koné del Borussia Monchengladbach, che sarebbe già valutato da Deschamps per la nazionale francese.