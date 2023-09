Nel recente Calciomercato estivo, la Juventus ha valutato diverse possibilità per il centrocampo salvo poi limitarsi a rinnovare il contratto di Adrien Rabiot e a trattenere in rosa Weston McKennie e Hans Nicolussi Caviglia, di rientro dei prestiti a Leeds e Salernitana.

Tra i nomi in primo piano per il futuro ci sarebbe quello di Rodrigo De Paul: il centrocampista argentino ha un prezzo di mercato importante, circa 30 milioni di euro, anche perché è stato uno dei protagonisti della vittoria del mondiale in Qatar con la nazionale argentina a dicembre 2022, ma a Madrid l'ex Udinese non si è mai davvero integrato.

Da qui la possibilità di abbracciare una nuova esperienza professionale, con Massimiliano Allegri che ne accoglierebbe volentieri il talento a Torino.

De Paul potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Il futuro di De Paul alla Juventus potrebbe dipendere dall'andamento della sua stagione all'Atletico Madrid. Se il club spagnolo dovesse infatti decidere di cedere alcuni giocatori di valore per motivi finanziari, la Juventus avrebbe in mano le carte giuste per andare all'assalto di De Paul.

Nel 2024 l'ex Udinese compirà 30 anni, difficilmente la società bianconera investirà somme importanti per il cartellino di un giocatore che ha imboccato la via del tramonto della carriera il cui profilo tra l'altro non coincide con i nuovi parametri del club, che ormai da mesi lavora sui giovani e sulla valorizzazione di calciatori attraverso la Next Gen.

Anche per questo motivo profili come Habib Diarra dello Strasburgo e Emmanuel Koné del Borussia Monchengladbach, ci cui si parla da tempo alla Continassa, sembrerebbero adesso più probabili: Massimiliano Allegri stima comunque molto De Paul, ecco che con la giusta formula l'affare potrebbe anche essere finalizzato.

Si cercano alternative per la fascia destra, dopo toccherà ai rinnovi

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio. Una delle esigenze principali della società bianconera rimane l'acquisto di un giocatore per la fascia destra come alternativa a Timothy Weah. Per questo si valuterebbe l'acquisizione di Sacha Boey, giocatore francese del Galatasaray valutato circa 20 milioni di euro.

A stretto giro la società lavorerà poi sui rinnovi di Federico Chiesa e di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto rispettivamente a giugno 2025 e a giugno 2026. Entrambi potrebbero prolungare la loro intesa contrattuale di una o due stagioni con la società bianconera alle stesse cifre per l'esterno italiano e a fronte di un ingaggio leggermente ridotto invece per il centravanti serbo.