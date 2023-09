L'incertezza sul futuro di Morata all'Atletico Madrid continua a tenere banco negli ultimi giorni, nonostante il rinnovo del contratto con la società spagnola e le possibilità di ottenere più minuti di gioco sotto la guida di Diego Simeone. Tuttavia, non è da escludere la possibilità che Morata lasci il club spagnolo durante il mercato di gennaio, e tra le possibilità più interessanti figura il suo ritorno in Serie A, nello specifico alla Juventus.

Il giocatore Morata potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid a gennaio

Secondo le recenti indiscrezioni di mercato di todofichajes, la Juventus sta considerando l'acquisto di Morata, soprattutto nel caso in cui Dusan Vlahovic lasciasse il club durante la finestra di mercato di gennaio.

Si sta persino valutando la possibilità di uno scambio di mercato con l'aggiunta di una somma di denaro a favore della Juventus. Questo scenario aprirebbe la porta a un ritorno di Morata nella squadra bianconera. Inoltre, si è appreso che Morata avrebbe respinto un'offerta molto redditizia dall'Arabia Saudita. Questa decisione potrebbe essere legata al suo ruolo di capitano della nazionale spagnola e al desiderio di guidare la squadra nazionale durante le competizioni future, in particolare l'Europeo, con buone probabilità di qualificazione per la Spagna. Un trasferimento in Arabia Saudita avrebbe potuto comportare un cambiamento nel suo ruolo in nazionale o addirittura una mancata convocazione, motivo per cui avrebbe scelto di rimanere in Europa.

Morata è stato protagonista di recente della vittoria per 7 a 1 della Spagna contro la Georgia con tre gol segnati dal giocatore. L'eventuale ritorno di Morata potrebbe definirsi anche senza cessione di Vlahovic, con la Juventus che potrebbe valutare offerte per Milik o per Moise Kean. La società bianconera potrebbe investire 20 milioni di euro per il 31enne, che può giocare prima o seconda punta.

Il possibile mercato della Juventus

Le notizie su un possibile ritorno di Morata alla Juventus già a gennaio non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani, potrebbe invece essere posticipato il suo approdo a Torino nel Calciomercato estivo. La società bianconera potrebbe rinforzarsi a gennaio con il solo acquisto di un terzino destro che vada a rappresentare l'alternativa a Timothy Weah.

Piace Sacha Boey del Galatasaray, per quanto riguarda invece il calciomercato estivo si valutano altri due francesi per il centrocampo bianconero.

Piace Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Altro giocatore seguito è Kouadio Koné del Borussia Mönchengladbach già seguito da Deschamps per la nazionale francese.