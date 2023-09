La Juventus è al lavoro per definire le strategie di mercato da portare avanti nei prossimi mesi. L'eventuale rescissione contrattuale di Paul Pogba potrebbe portare a nuovi investimenti a gennaio, anche in ruoli diversi rispetto a quello del francese. Un'occasione arriverebbe dal campionato inglese, con Jadon Sancho che è stato recentemente messo fuori rosa dal Manchester United.

Tramite una nota ufficiale la società inglese ha comunicato la scelta dichiarando: "Jadon Sancho continuerà un programma di allenamento personalizzato lontano dal gruppo della prima squadra, in attesa della risoluzione di un problema disciplinare".

Il problema fra le parti potrebbe rientrare, ma la possibilità che lasci il Manchester United anche in prestito rimane piuttosto concreta.

Sancho potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità per gennaio di prendere in prestito Jadon Sancho, che non sta vivendo un momento facile al Manchester United. La società inglese gli ha comunicato la scelta di escluderlo momentaneamente dalla rosa e quindi si allenerà a parte: tale decisione è arrivata per motivi disciplinari.

Sancho era stato pagato una somma vicina agli 80 milioni di euro dal Manchester United nel 2021 dopo alcune grandi stagioni al Borussia Dortmund.

La società bianconera valuterebbe un suo arrivo in prestito, ma molto dipenderà da quale modulo di gioco utilizzerà Allegri in questa prima parte di stagione. In caso di 4-3-3 il suo impiego sarebbe ideale, anche se attualmente l'idea di gioco preferita dal tecnico è il 3-5-2. Sancho può fare anche la seconda punta, ma in quel ruolo il titolare in questo momento è Federico Chiesa.

Anche per questo tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe invece valutare altri rinforzi nel mercato di gennaio, soprattutto per quanto riguarda i reparti di centrocampo e difesa. Se fosse confermata la squalifica di Pogba e l'eventuale rescissione consensuale potrebbe arrivare un centrocampista: i preferiti sono i giovani francesi Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach.

Per quanto riguarda la difesa potrebbe arrivare un terzino destro e in particolare piacerebbe Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro.