La Juventus è attesa da settimane impegnative per definire il mercato da portare avanti a gennaio ma anche nel Calciomercato estivo del 2024. L'esigenza rimane la stessa, sostenibilità finanziaria e competitività, di conseguenza sembrerebbero difficili investimenti in giocatori d'esperienza dall'ingaggio importante. Per questo si lavora soprattutto su giovani di qualità, uno dei nomi che sarebbe seguito dalla Juve per il settore avanzato è Youssoufa Moukoko, giocatore camerunese che ha il passaporto tedesco, fra l'altro è diventato un riferimento della nazionale under 21 della Germania.

Il classe 2004 è uno dei talenti del calcio tedesco cresciuto nel Borussia Dortmund, che nelle ultime stagioni ha valorizzato diversi giovani, uno su tutti Jude Bellingham. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, in questo inizio di stagione ha giocato 5 match fra campionato tedesco e Coppa della Germania entrando dalla panchina, segnando anche un gol. Il Borussia Dortmund potrebbe valutare offerte da almeno 40 milioni di euro per il suo giocatore.

Il giocatore Moukoko potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando un rinforzo per il settore avanzato nel 2024. Uno dei giocatori che sarebbe seguito dalla società bianconera è Youssoufa Moukoko, punta classe 2004 nata in Camerun ma che ha sempre giocato in Germania, crescendo nel settore giovanile del St.

Pauli per poi trasferirsi già nel 2016 al Borussia Dortmuns. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle rappresentative giovanili della società tedesca è diventato parte integrante della prima squadra nel 2020. Ha giocato anche nelle giovanili della Germania partendo dall'under 16 e arrivando fino all'under 21, dove ha disputato 8 match ed ha segnato 8 gol.

Ha già giocato due match con la nazionale della Germania disputando il suo primo match a novembre 2022. La Juventus lo valuta consapevole però che sul giovane ci sono diverse società interessate. Non sarà facile acquistarlo anche si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus segue un altro classe 2004, parliamo di Habib Diarra [VIDEO], centrocampista dello Strasburgo valutato dalla società bianconera anche nel recente calciomercato estivo. La sua valutazione di mercato è di 20 milioni di euro, costano invece di più altri due giovani seguiti dalla società bianconera per il centrocampo. Parliamo di Khephren Thuram del Nizza e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach, entrambi classe 2001 e in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2025. Si valuta anche un rinforzo in difesa, potrebbe arrivare un terzino destro. Piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.