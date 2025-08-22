In casa Juventus la situazione legata a Dusan Vlahovic resta ancora in sospeso, con un futuro che si fa sempre più incerto. Il centravanti serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative, si trova in una posizione delicata: da un lato la società che, in passato, aveva provato a proporgli il rinnovo, dall’altro la sua scarsa apertura ad accettare condizioni diverse rispetto all’attuale contratto. Una situazione che rischia di diventare spinosa e che ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e opinionisti.

Paolo Paganini, attraverso il proprio profilo X, ha sottolineato la contraddizione in casa bianconera: “Allora perché la Juventus non prova a rinnovare il contratto di Vlahovic, che invece così se ne andrà a zero?”.

Vlahovic resta in uscita

La riflessione di Paganini punta dritto al cuore del problema, ma va sottolineato che la Juventus aveva già tentato in passato di offrire un prolungamento al centravanti serbo, ma senza trovare disponibilità da parte del giocatore, il quale non era disposto a spalmare l’ingaggio. Oggi, con il contratto che si avvicina alla scadenza, la situazione appare ancora più complicata e poco lascia pensare a un cambio di atteggiamento da parte del calciatore.

A rendere più intricata la vicenda è il continuo pressing sul mercato per l’attacco. Paganini ha spiegato come il Paris Saint-Germain non abbia alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese per Randal Kolo Muani: “Partiti Douglas Luiz e Arthur, il Psg chiede per Kolo Muani l’obbligo di riscatto per un totale di 65 milioni di euro.

Mah”. Una cifra considerata troppo alta, che rende complessa la trattativa e alimenta i dubbi sul perché la Juventus non stia parallelamente tutelandosi blindando Vlahovic.

David titolare

Nel frattempo, la squadra di Igor Tudor prosegue la propria marcia di avvicinamento alla prima giornata di campionato. Il tecnico croato è al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi di formazione e, secondo le ultime indicazioni, Dusan Vlahovic non partirà titolare. Salvo clamorose sorprese, l’attaccante serbo si accomoderà in panchina, con Jonathan David favorito per guidare il reparto offensivo. Il canadese è stato individuato come titolare da Tudor e rappresenta la nuova certezza del progetto bianconero in avanti.

Una scelta che rischia di pesare ulteriormente sul futuro di DV9. L’attaccante potrebbe scivolare sempre più indietro nelle gerarchie, soprattutto se la prossima settimana dovesse realmente concretizzarsi l’arrivo di Kolo Muani. In quel caso, lo spazio per Vlahovic sarebbe ridotto al minimo, costringendo la società e lo stesso calciatore a valutare seriamente un’uscita, qualora non ci fossero margini per il rinnovo.

Non solo attacco. Tudor ha ancora qualche dubbio da risolvere in difesa e a centrocampo. In particolare, uno dei nodi principali riguarda la scelta tra Locatelli e Koopmeiners, entrambi candidati a giocare al fianco di Thuram. Una decisione non semplice, che il tecnico prenderà in base alle condizioni fisiche e all’equilibrio tattico richiesto dalla gara inaugurale del nuovo campionato.