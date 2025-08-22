La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. In questi ultimi giorni di mercato, l'intenzione del club bianconero è quella di puntellare l'orgnaico con acquisti di spessore e funzionali al sistema di gioco. Il centrocampo potrebbe subire qualche modifica con diversi profili attenzionati dalla dirigenza. Tra questi ci sarebbe anche quello di Carlos Soler, centrocampista spagnolo in uscita dal Paris Saint Germain.

Opzione Soler per la mediana

Arrivato con grandi aspettative, lo spagnolo classe 97 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nelle rotazioni di Luis Enrique e per questo starebbe valutando l'addio per ritornare protagonista ed essere competitivo ad alti livelli.

La Juventus starebbe valutando quest'opportunità, ma al momento non si può parlare di una reale trattativa ma di un sondaggio. I bianconeri vorrebbero provare ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, modalità che al momento non soddisfa il Psg che vorrebbe una cessione a titolo definitivo per non ripetere le ultime stagioni in prestito in Inghilterra da parte del calciatore. La valutazione del cartellino del 28enne spagnolo si aggira attorno ai 15-18 milioni di euro. Soler rappresenterebbe una buona alternativa per il centrocampo e potrebbe ricoprire diverse posizioni di campo. Può occupare il ruolo di mediano dando qualità e fantasia, ma anche il ruolo di trequartista diventando un buon ricambio per i vari Yildiz e Conceicao.

Soler non è l'unico seguito dalla Vecchia Signora che continua a monitorare Matt O'Riley del Brighton. Le "Seagulls" aprirebbero alla cessione del danese solo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Viva anche la caniddatura di Yves Bissouma valutato 25 milioni dal Tottenham.

Non solo il Genoa, anche il Cagliari su Facundo Gonzalez

La Juventus proverà a piazzare gli esuberi in questi ultimi giorni di calciomercato. La difesa potrebbe subire qualche modifica con diversi calciatori ormai fuori dal progetto. Tra questi c'è sicuramente Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano molto apprezzato da diversi club di Serie A. Infatti oltre al Genoa di Patrick Viera, ci sarebbe un forte interesse da parte del Cagliari che valuta un nuovo difensore per rinforzare la retroguardia a disposizione di Pisacane.

La Juventus vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 5 milioni, ma potrebbe accontentarsi anche di una formula come prestito con obbligo di riscatto.

Oltre il 2003 uruguaiano, la Vecchia Signora deve valutare la posizione di Lloyd Kelly seguito dal Crystal Palace. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni per convincere il club bianconero a cedere il centrale ex Newcastle.