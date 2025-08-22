Il futuro di Dusan Vlahovic resta incerto. In questi ultimi giorni di mercato, la Juventus proverà a piazzare il bomber serbo ormai ai margini del progetto di mister Tudor. Diverse squadre starebbero sondando il terreno tra cui il Liverpool di Arne Slot, a caccia di un attaccante di spessore per completare il reparto avanzato.

Il Liverpool monitora Dusan Vlahovic

Oltre ai sondaggi di alcuni club italiani tra cui il Milan, anche alcune big della Premier League stanno valutando la candidatura di Vlahovic. Stando agli ultimi rumors di mercato, il Liverpool starebbe sondando il terreno proprio per il classe 2000 in forza alla Juventus.

Dopo l'acquisto di Etikite, i Reds sono alla ricerca di un ulteriore rinforzo per completare l'attacco, così da poter confermarsi in patria ed essere tra le grandi protagoniste in Champions League.

Al momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta, ma di un sondaggio. La Juve non farà alcuno sconto sul cartellino dell'ex Fiorentina, la cui valutazione si aggira attorno ai 20/25 milioni di euro. Rispetto alle società italiane, il Liverpool potrebbe avvicinarsi alla richiesta di ingaggio del calciatore, che alla Juve percepisce 12 milioni di euro all'anno.

L'eventuale futuro di Vlahovic in Premier è strettamente collegato a quello di un altro attaccante ovvero Isak, attaccante svedese in forza al Newcastle ed obiettivo di mercato proprio del Liverpool.

Qualora i Reds dovessero trovare una quadra per Isak, sarebbero proprio i Magpies ad essere una possibile opzione per Vlahovic.

La Vecchia Signora spera nella cessione del serbo, così da poter reinvestire il denaro e completare l'attacco. Kolo Muani resta la prima scelta, ma spuntano eventuali alternative al francese come Louis Openda del Lipsia e Richarlison del Tottenham.

Offerta di 15 milioni dell'Atletico per Nico Gonzalez

Altro esubero che la Juventus vorrebbe piazzare in questa finestra di mercato è Nico Gonzalez. Come Vlahovic, anche l'argentino non è una prima scelta per Tudor; il club bianconero sta valutando eventuali offerte. La società più interessata in questo momento è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che avrebbe opzionato l'ex Fiorentina come rinforzo ideale per il reparto offensivo dei Colchoneros.

Stando alle ultime notizie, l'Atletico avrebbe messo sul piatto una cifra vicina ai 15-18 milioni per accaparrarsi le prestazioni dell'esterno classe 98. Una cifra ritenuta insufficiente dalla Juve che chiede tra i 20-25 milioni di euro. La novità è che il club bianconero accetterebbe anche un proposta sottoforma di prestito con obbligo di riscatto fissato però a 20 milioni.

Con la sempre più probabile cessione di Nico, la Vecchia Signora avrebbe l'opportunità di avanzare per Edon Zhegrova, che resta l'obiettivo principale per rinforzare la trequarti.