L'Inter sta facendo molto bene in campionato, come dimostra il primato a punteggio pieno con 12 punti raccolti nelle prime quattro giornate, ma i dirigenti sono sempre alla ricerca di elementi per alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei reparti che il prossimo anno potrebbe essere ritoccato è quello difensivo visto che Darmian, De Vrij e Acerbi non sono più giovanissimi e il primo è anche in scadenza di contratto a giugno. Per questo motivo Giuseppe Marotta sarebbe tentato dal provare a portare a Milano Matthijs De Ligt, che al Bayern Monaco è finito ai margini dopo l'arrivo di Kim.

Anche la Fiorentina potrebbe fare qualcosa sul mercato, ma già a gennaio per tentare l'assalto almeno all'Europa League. I viola cercano esterni d'attacco che possano alzare il tasso tecnico e per questo motivo starebbero pensando a Lorenzo Insigne, che tornerebbe in Italia a gennaio, a diciotto mesi dal suo addio al Napoli.

Inter su De Ligt

I rapporti con il Bayern Monaco sono ottimi, come dimostrano le due operazioni che hanno portato a Milano Yann Sommer e Benjamin Pavard per quasi 40 milioni di euro complessivamente. Questo farebbe ben sperare il club meneghino, anche perché l'olandese è finito ai margini della rosa a disposizione di Tuchel, chiuso da Kim e Upamecano, avendo giocato pochi minuti nelle prime giornate di campionato, partendo sempre dalla panchina.

Difficile per il Bayern riuscire a recuperare gli oltre 70 milioni investiti lo scorso anno per acquistarlo dalla Juventus, e non è da escludere che i bavaresi possano cederlo ai nerazzurri in prestito con diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro, sperando che il suo cartellino possa rivalutarsi qualora non fosse poi riscattato dal club meneghino.

Fiorentina su Insigne

La Fiorentina è alla ricerca di un esterno d'attacco importante già per gennaio. I viola stanno sondando il terreno per Lorenzo Insigne, che potrebbe tornare in Italia ad un anno e mezzo dal suo addio al Napoli. Il Toronto non si opporrà alla sua cessione, ma per lasciarlo partire servirà una proposta tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata del club di Rocco Commisso. Tra l'altro la cifra potrebbe essere ricavata anche da qualche cessione.