Youssouf Fofana, centrocampista 24enne del Monaco, è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus: le 11 presenze già maturate con la nazionale francese in combinato all'età e al fatto che in estate si libererà a parametro zero ne fanno un profilo perfetto per la politica di Cristiano Giuntoli, deciso a svecchiare la rosa dei bianconeri puntando su giovani di qualità e prospettiva a fronte di spese contenute.

Fofana potrebbe approdare alla Juve nel 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto di Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco.

La società bianconera potrebbe anticipare il suo arrivo nel mercato di gennaio o eventualmente ingaggiarlo a parametro zero a giugno, eventualità questa che appare molto probabile dato che ad oggi non sembrerebbero esserci i margini per un prolungamento dell'accordo con la compagine francese.

Fofana, che piace anche per duttilità dato che può agire davanti alla difesa, da centrocampista centrale o in fascia a destra, è solo uno dei nomi seguiti dai bianconeri. Si valutano infatti anche Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, e Kouadio Koné, mediano del Borussia Monchengladbach anche lui nell'orbita della nazionale francese.

Molto delle strategie di mercato che pianificherà il club nei prossimi mesi dipenderà dall'esito delle controanalisi di Paul Pogba, trovato positivo al testosterone nel post Udinese vs Juventus in seguito ai consueti controlli antidoping.

Se la cosa fosse confermata il centrocampista francese rescinderebbe l'accordo con la Juventus, che dovrebbe a quel punto trovare un sostituto.

Giuntoli alla ricerca di un esterno di destra

La Juventus dovrà valutare rinforzi anche per la fascia difensiva. Nel 2024 potrebbero infatti arrivare un terzino destro che funga da alternativa a Weah ed un centrale difensivo considerando che Alex Sandro è in scadenza di contratto a giugno e che attualmente non sembra ci siano le condizioni per un prolungamento di contratto.

Per la fascia destra piace sempre Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro, per quanto riguarda invece il ruolo di centrale difensivo, il club è in cerca di un giocatore di piede sinistro da poter schierare largo nella difesa a 3, con la candidatura di Valentin Gomez del Velez Sarsfield ad aver preso significativamente quota negli ultimi giorni.