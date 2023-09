Il brillante inizio di stagione di Federico Chiesa non è passato inosservato, e adesso diverse società stanno valutando l'idea di aggiudicarsi il giocatore della Juventus. Fra questi, spicca l'interesse dell'Atletico Madrid, che sembra essere seriamente intenzionato a portarlo nella sua rosa. A confermare questa notizia di mercato la stampa spagnola, che parla di un possibile approdo del giocatore nella Liga per una somma vicina ai 60 milioni di euro, che accontenterebbe la società bianconera.

Chiesa potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid nel calciomercato estivo

Secondo quanto scrive TodoFichajes, l'Atletico Madrid potrebbe perdere Antoine Griezmann nella prossima stagione. Il calciatore francese ha ricevuto diverse offerte dalla Major League Soccer e sembra essere interessato all'idea di intraprendere una nuova avventura professionale. In caso Griezmann decidesse di partire, l'Atletico Madrid ha individuato in Federico Chiesa il sostituto ideale. La dirigenza bianconera avrebbe definito un prezzo del cartellino di circa 60 milioni di euro per consentire a Chiesa di lasciare la Juventus. Somma importante, ma sicuramente alla portata della società spagnola, soprattutto se dovesse concretizzarsi la partenza del giocatore francese.

Un inizio di stagione importante quello di Chiesa, che in 3 match di campionato ha segnato 2 gol. È stato anche convocato in nazionale da Luciano Spalletti, ma un problema all'adduttore gli ha fatto saltare il match contro la Macedonia e gli farà saltare anche quello contro l'Ucraina, entrambi valevoli per la qualificazione all'Europeo 2024.

Niente di grave per il giocatore italiano, che dovrebbe essere disponibile già nel match della quarta giornata di campionato contro la Lazio.

Il mercato della Juve

La Juventus non dovrebbe lasciar partire Federico Chiesa nel Calciomercato estivo, anche se molto dipenderà dall'eventuale prolungamento di contratto del giocatore italiano, che è in scadenza a giugno 2025.

Si parla di un possibile allungamento di uno o due anni con lo stesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero 5 milioni di euro a stagione. Un eventuale incremento dello stesso sarebbe valutato solo dopo l'eventuale qualificazione in Champions League della Juve per la prossima stagione. Si valuta un prolungamento di contratto anche per Dusan Vlahovic attualmente in scadenza a giugno 2026. La società bianconera vorrebbe garantirgli 7 milioni di euro a stagione, anche per una o due stagioni dopo il 2026, ma il giocatore dovrebbe accettare di guadagnare di meno nelle prossime tre in quanto da contratto ogni stagione che passa ci sarebbe un incremento dell'ingaggio fino a 12 milioni di euro a stagione.