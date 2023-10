Nelle scorse ore l'ex calciatore dell'Inter Beppe Bergomi ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quella che potrebbe essere la corsa per lo scudetto, sottolineando come Inter e Milan abbiano qualcosa in più sul piano del gioco rispetto alla Juventus.

Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio ha invece evidenziato come la compagine guidata da Simone Inzaghi sia favorita nei confronti di una Juve che comunque presenta la rosa ed il tecnico più pagato in Serie A. Dello stesso parere infine è stato anche Stefano Impallomeni, ex calciatore che TMW Radio ha messo l'Inter avanti a tutte le altre per la vittoria finale dello scudetto.

Bergomi: 'Inter e Milan sono avanti alla Juventus sul piano del gioco ma i bianconeri hanno una mentalità diversa'

L'ex difensore dell'Inter Giuseppe Bergomi è stato intervistato nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport e parlando della corsa allo scudetto e delle squadre che potrebbero rientrarvi ha detto: "Sul piano del gioco, Inter come Milan e Napoli sono ancora avanti alla Juventus. Però occhio, i bianconeri hanno una durezza mentale diversa, non prendono gol, hanno grande fisicità e sanno sfruttare i calci piazzati".

Bergomi, parlando nel dettaglio della Juventus e della sfuriata di cui è stato protagonista Massimiliano Allegri a bordo campo nella partita poi vinta 0-1 con il Milan, ha infine detto: "Quando Allegri si arrabbia in quel modo è perché sa di avere in mano qualcosa di importante.

Poi, per me, hanno quattro grandi attaccanti".

Duello Inter-Juventus, De Paola: 'Bianconeri hanno rosa e allenatore più pagato ma vedo favoriti i nerazzurri'

Anche il giornalista sportivo Paolo De Paola ha detto la propria opinione ai microfoni di TMW Radio per quanto concerne la lotta scudetto: "Vedo l'Inter avvantaggiata, sia come condizione che come qualità di rosa.

La Juventus ha la rosa più pagata e il tecnico più pagato. Adesso la situazione è così, ma vedo più attrezzata l'Inter".

De Paola ha poi chiosato commentando in maniera piuttosto critica Lazio e Milan, entrambe protagoniste di brutte sconfitte nelle rispettive partite di Champions: "Voti alle italiane in Europa? Quattro al Milan e tre alla Lazio.

La Lazio mi è sembrata sommersa sul piano del gioco, nell'aggressività. E poi l'errore di formazione. Non mi sono piaciute poi le parole post-gara".

Impallomeni: 'Per lo scudetto l'Inter ha un altro spessore rispetto alle rivali ma nella concorrenza ci metto anche la Juve'

Infine anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni a TMW Radio ha parlato della lotta per lo scudetto: "Sfida tra Juventus ed Inter in campionato? Può essere, anche alla luce di quanto successo nel weekend a San Siro. È presto, però, hanno fatto vedere le cose migliori. L'Inter ha un altro spessore, ma c'è una concorrenza da valutare e ci metto anche la Juventus".