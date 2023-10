L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste nella prossima sessione invernale di Calciomercato. I nerazzurri hanno una rosa completa ma qualche carenza si registra in attacco dove alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram ci sono Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, che non stanno convincendo sia per motivi fisici che per una questione anagrafica.

È difficile pensare ad un investimento pesante a stagione in corso ma negli ultimi giorni starebbe prendendo quota l'ipotesi del ritorno di Mauro Icardi, che ha lasciato Milano quattro anni fa, a giugno 2019, quando fu ceduto al Paris Saint Germain che lo riscattò l'anno successivo per quasi 60 milioni di euro.

Un altro dei nomi che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di calciomercato è quello di Victor Osimhen. La permanenza al Napoli è tutt'altro che scontata ma non è da escludere che possa restare in Italia visto che su di lui avrebbe messo gli occhi la Juventus.

Inter su Icardi

L'Inter potrebbe modificare leggermente qualcosa nella prossima sessione invernale di calciomercato. Questa prima parte di stagione ha evidenziato qualche carenza nel reparto avanzato visto che Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non hanno dato il loro contributo, essendo ancora a quota zero gol, con l'austriaco tra l'altro ora fermo ai box per un grave infortunio muscolare.

Per questo motivo la società nerazzurra, che per l'attacco starebbe pensando anche all'ipotesi Lorenzo Insigne, si sta guardando intorno alla ricerca di elementi che possano alzare il livello della competitività e il nome che sarebbe tornato in auge sarebbe quello di Mauro Icardi.

L'argentino non si era lasciato benissimo nel 2019, ma gran parte dello spogliatoio è cambiata e il giocatore è pronto a rimettersi in discussione. Dopo aver trascinato il Galatasaray alla conquista dello scudetto lo scorso anno, anche in questa stagione sta facendo benissimo, con 8 gol in otto partite di campionato e 4 reti in 6 partite di Champions League, compresi i preliminari.

Numeri imponenti, che obbligano ad una riflessione qualora si creasse l'opportunità. I nerazzurri puntano ad averlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni di euro.

Juventus su Osimhen

Un'altra grande suggestione di mercato risponde al nome di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, mentre appare alquanto improbabile un addio a gennaio a stagione in corso.

Non è da escludere una permanenza in Italia, con la Juventus che avrebbe messo gli occhi su di lui, provando a ripetere quanto successo con Higuain.

Aurelio De Laurentiis la scorsa estate ha fissato il prezzo evidenziando di aver rifiutato una proposta da 200 milioni di euro: appare proibitiva dunque la vetta da scalare per Cristiano Giuntoli, tra l'altro ex Ds proprio del Napoli, la suggestione esiste comunque ma al momento va registrata come tale.