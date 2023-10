Nelle scorse ore il giornalista sportivo Michele Criscitiello ha scritto su Sportialia.com della corsa scudetto, sottolineando come Juventus ed Inter potrebbero giocarsi il titolo fino all'ultima giornata di Serie A. Anche secondo Ciro Ferrara, Juventus, Milan ed Inter saranno le maggiori pretendenti per la vittoria del campionato, con i nerazzurri che avrebbero qualcosa in più rispetto alle avversarie a livello di rosa.

Michele Criscitiello sulla corsa scudetto: 'Inter e Juventus sono destinate ad arrivare fino in fondo'

"Inter e Juventus sono destinate ad arrivare fino in fondo.

In modi diversi ma la sostanza non cambia" cosi ha esordito nel suo editoriale su Sportitalia.com il giornalista sportivo Michele Criscitiello. Quest'ultimo, scrivendo poi di Allegri ha detto: "Allegri ha un solo obiettivo e sbaglia a nascondersi. Questa squadra può arrivare fino in fondo e anche senza nomi ha la stoffa buona. Giocare una volta a settimana, lo ribadiamo, è un vantaggio non da poco". Criscitiello, commentando poi la partita vinta dalla Juventus contro l'Hellas Verona, ha sottolineato come i bianconeri abbiano dominato una gara vinta solo all'ultimo minuto a causa di un regolamento cosi rigido da far annullare un gol per pochi millimetri a Kean. Su questo argomento il giornalista ha poi rintuzzato, evidenziando come alcune normative dovrebbero cambiare per permettere al gioco del calcio di essere più spettacolare rispetto ad adesso.

Criscitiello, continuando a trattare l'argomento Juventus, ha rimarcato come i bianconeri abbiano trovato quella quadra necessaria per permettergli di competere per lo scudetto fino all'ultima gara. Il giornalista ha concluso il suo editoriale augurandosi che Milan e Napoli possano riprendersi per competere insieme a Juventus ed Inter per vincere il campionato.

Ferrara: 'Chi dice che l'Inter è la più attrezzata per lo scudetto ha ragione ma Juve e Milan sono a pochi punti'

Anche l'ex calciatore Ciro Ferarra ha parlato ai microfoni di Dazn di quelle che potrebbero essere le candidate per la vittoria finale dello scudetto, citando Juventus, Inter e Milan: "Ha ragione chi dice che l'Inter è molto forte e che sia la squadra più attrezzata per la lotta scudetto, ma ha solo due punti di distacco dalla Juve e tre dal Milan.

Non c'è tutta questa differenza se si guardano i punti". Ferrara ha poi rintuzzato su questo argomento, sottolineando come l'Inter abbia qualcosa in più a livello di rosa rispetto alle avversarie ma che il gap con Juve e Milan sia davvero esiguo. Infine, l'ex calciatore ha evidenziato come il Napoli attualmente non sarebbe al livello delle tre squadre succitate.