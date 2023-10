Nelle scorse ore il giornalista Paolo De Paola ha parlato su TV Play delle recenti dichiarazioni fatte alla Bobo Tv da Daniele Adani nei confronti del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, bollandole come sgradevoli ed invitando l'ex calciatore dell'Inter ad esternarle in un contesto più rinomato come quello dei microfoni Rai. Anche il giornalista Stefano Cucchi ha parlato del manager livornese ai microfoni di Radio Bianconera, esaltandone le doti da gestore e sottolineando come la Juventus non potrebbe avere di meglio in panchina.

Juventus, De Paola difende Allegri da Adani: 'Commenti sgradevoli sul toscano che dovrebbe dire sulla Rai e non su Twitch'

Il giornalista sportivo Paolo De Paola intervenuto ai microfoni di TV Play ha commentato le parole recentemente dette da Daniele Adani alla Bobo Tv nei confronti di Massimiliano Allegri, difendendo il tecnico della Juventus: "Un commento su quello che ho sentito oggi di Adani su Allegri, ho trovato cose sgradevoli. Se ha tutta questa voglia di dire certe cose le deve dire in RAI, non su Twtich. Lì si misura il coraggio, inutile dire voi non lo dite mai, voi chi? Prima di criticare qualcuno così aspramente anche a livello personale dovrebbe misurarsi, io critico Allegri da anni, ma non è quello il modo giusto di farlo".

De Paola fa evidentemente riferimento a queste parole dette da Adani: "Massimiliano Allegri è la persona più perfettamente collocata in questo paese. Perché ottiene tutto, dando niente, senza sforzarsi e vi prende in giro. Perché Allegri vi fa credere che la Juve a Bergamo deve stare tutta la partita nella sua metà campo e voi ci credete.

Ci credete perché è troppo facile dire alla fine: sembriamo una provinciale".

Juventus, Cucchi elogia Allegri: 'Non ha una rosa all'altezza del passato e per questo lo ritengo l'allenatore ideale dei bianconeri'

Di Massimiliano Allegri e di quanto sta facendo l'allenatore toscano alla guida della Juventus ha parlato anche il giornalista nonché telecronista Riccardo Cucchi.

Quest'ultimo, intervistato a Radio Bianconera ha detto del manager da Livorno: "Ho conosciuto tante Juventus in 40 anni di carriera e questa non può essere paragonata a quelle che hanno fatto la storia del calcio. Non sto dicendo qualcosa di nuovo, è palese. Attualmente la rosa è di buona qualità, non all'altezza però di quelle del passato. Proprio per questo motivo ritengo Allegri l'allenatore ideale". Cucchi, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come la società bianconera stia attraversando un momento di cambiamento atto a riportare la formazione piemontese protagonista sia in Serie A che nelle competizioni europee e secondo il giornalista, pochi allenatori in circolazione saprebbero affrontare una ripartenza di questo genere meglio di Allegri.