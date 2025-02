Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della scelta di Thiago Motta di non far partire Khephren Thuram da titolare contro il PSV. In generale sono state tre le panchine consecutive che il tecnico ha riservato al francese.

Juventus, Sabatini: 'Tutte queste panchine a Thuram sono senza senso, così come quelle fatte fare a Conceicao'

Il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube a seguito della vittoria per 2 a 1 ottenuta dalla Juventus in Champions League e parlando di uno dei grandi esclusi dagli 11 titolari, vale a dire Khephren Thuram ha detto: "Mi sembra un po' ingrigito, un po' intristito da tutte queste panchine che secondo me sono senza senso.

Cioè che Thuram sia finito in panchina, io sinceramente non non lo capisco. Non deve essere per forza una critica a Thiago Motta, ma io le esclusioni in partenza del francese e di Francisco Conceicao faccio fatica a comprenderle. Perché mentre Mbangula è un giocatore che sui 90 minuti non ha ancora una tenuta probabilmente né fisica, né tecnica, né tattica, né psicologica, vedere il portoghese e Thuram utilizzati così poco sinceramente non lo capisco, anche alla luce delle loro prestazioni collezionate finora".

Sulla gara vinta col PSV Sabatini ha poi aggiunto: "L'impressione è che la Juventus abbia fatto un passo indubbiamente in avanti, perché non c'è stato lo spettacolo, ma c'è stata una prestazione comunque solida, convincente.

Poi è chiaro che c'è stato un momento tra il gol di Perisic, anche un po' prima in verità, e il 2-1 di Mbangula in cui gli olandesi dettavano molto il gioco. Riuscivano ad essere efficaci in questi triangoli che costringevano tutti i giocatori bianconeri a rincorrere, anziché a correre".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Però questi sono dettagli in una partita in cui la Juventus aveva uno spirito, è inutile negarlo, completamente diverso rispetto alla prima volta che era stato affrontato il PSV Eindhoven all'inizio dell'avventura di quest'anno in Champions League.

Questa è una squadra indubbiamente più preoccupata e credo che Yildiz rappresenti veramente la fotografia della Juventus com'era allora e com'è adesso".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Rimango dell'idea che Motta non sia all'altezza'

Le parole di Sabatini hanno catturato una larga fetta del pubblico bianconero sul web: "È assurdo, questa squadra non migliora mai.

Il nostro allenatore sempre più nel pallone. Sta distruggendo anche Yildiz, Thuram, Nico e Koopmeiners. Giuntoli deve tornare a scuola da Moggi" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Io rimango sempre della stessa idea, Thiago Motta non é all'altezza".