Uno dei reparti che l'Inter cercherà di rinforzare nelle prossime sessioni di Calciomercato è l'attacco. Negli ultimi mesi i media hanno parlato molto di Mehdi Taremi, ma nelle ultime ore il nome finito nel mirino sarebbe quello di Lucas Beltran della Fiorentina. Intanto il Milan dovrà respingere l'assalto dei top club europei ai propri gioielli nelle prossime sessioni di mercato. Difficile che i rossoneri possano privarsi di elementi importanti a stagione in corso, mentre a giugno nulla può essere dato per scontato. E tra le società pronte a bussare alle porte del club di Cardinale ci sarebbe il Real Madrid, che avrebbe messo gli occhi su Tijjani Reijnders e Malick Thiaw.

Inter su Beltran

L'Inter si sta guardando intorno per capire come rinforzare l'attacco nelle prossime sessioni di calciomercato. Se Lautaro Martinez e Marcus Thuram volano, alle loro spalle non sembra esserci qualcuno che possa farli rifiatare senza farli rimpiangere. Marko Arnautovic è ai box da un mese e rischia almeno altre due settimane di stop, mentre Alexis Sanchez ancora non ha inciso secondo le aspettative.

La società nerazzurra si sta guardando intorno e tra i nomi finiti nel mirino ci sarebbe quello di Lucas Beltran. L'argentino è stato acquistato dalla Fiorentina solo la scorsa estate, versando nelle casse del River Plate 11 milioni di euro, ma in questa prima parte di stagione ancora non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano, giocandosi sempre il posto con Nzola.

Proprio per questo non è da escludere che a gennaio possa essere intavolata una trattativa tra le due società. Il club di Commisso lo valuta almeno 15 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe puntare a mettere sul piatto 10 milioni di euro più il cartellino di Arnautovic per arrivare anche a una quotazione superiore, purché sia accettata la contropartita tecnica.

L'assalto del Real Madrid a Thiaw e Reijnders

Il Real Madrid sembra pronto a bussare alle porte del Milan per Malick Thiaw e Tijjani Reijnders, due titolarissimi dello scacchiere tattico di Stefano Pioli. Difficile pensare a una trattativa per gennaio, mentre per giugno i discorsi potrebbero essere diversi. I rossoneri ritengono i due giocatori importanti, ma dinanzi a proposte davvero importanti sarebbe difficile dire no.

I Blancos avrebbero offerto 80 milioni di euro e il cartellino di Brahim Diaz, ma Furlani e Moncada sembrano essere restii dall'accettare, visto che vorrebbero trattare solo dinanzi a offerte da almeno 100 milioni di euro cash.