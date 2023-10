Nella prossima stagione si potrebbe assistere al cambio di proprietà dell'Inter e il fondo di investimento interessato ad acquisire i nerazzurri, Investcorp, potrebbe portare anche un nuovo allenatore, in particolare si tratterebbe di Josè Mourinho, grande ex dei nerazzurri, attualmente in forza alla Roma ma con un contratto in scadenza a giugno.

Inter: il fondo interessato all'acquisto potrebbe portare Josè Mourinho

Nelle ultime settimane si è vociferato di un possibile acquisto della società nerazzurra da parte del fondo di investimento mediorientale Investcorp, che potrebbe provare un'offerta per l'acquisizione a dicembre, per concludere il passaggio di proprietà a fine stagione.

Oltre all'insediamento di eventuali nuovi vertici societari, il fondo di investimento avrebbe in mente di portare nuova linfa anche a livello tecnico, con l'inserimento di un nuovo allenatore per cominciare un nuovo progetto vincente e il nome caldo sarebbe quello di Josè Mourinho, attualmente sotto contratto con la Roma ma in scadenza a giugno 2024.

La suggestione di un ritorno di Josè Mourinho a Milano piacerebbe ai tifosi nerazzurri; l'allenatore portoghese con l'Inter ha vinto praticamente tutto, conquistando nel 2010 il triplete con la vittoria nella stessa stagione del campionato, Coppa Italia e Champions League.

Torino-Inter sarà il prossimo appuntamento in campionato dei nerazzurri

Dopo il pareggio interno con il Bologna i nerazzurri saranno attesi dal riscatto in trasferta contro il Torino, reduce a sua volta dalla sconfitta nel derby contro la Juventus per 2-0; i granata starebbero facendo di tutto per provare a recuperare Buongiorno per la difesa, grande assente nella stracittadina con i bianconeri.

I nerazzurri dal canto loro sarebbero alle prese con le assenze delle nazionali, che potrebbero complicare il lavoro di allenamento della squadra, ma allo stesso tempo potrebbero dare modo di staccare dalla tensione del campionato e ricaricare le energie.

Energie che però potrebbero essere profuse dai giocatori coinvolti nei vari impegni nazionali e che verranno spese nei vari viaggi intercontinentali, soprattutto degli argentini, che rientreranno solamente a 48 ore di distanza con la partita contro il Torino. Fra loro il capocannoniere del campionato Lautaro Martinez, che non vorrà mancare all'appuntamento in campionato.