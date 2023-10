La Juventus ha voluto festeggiare l'esordio con la maglia bianconera di Giorgio Chiellini pubblicando sui social una sua foto scattata precisamente 18 anni fa. Era il 15 ottobre del 2005 e in campo si giocava la partita di Serie A tra la Juve ed il Messina.

La Juventus festeggia l'esordio di Chiellini con la maglia bianconera: era esattamente il 15 ottobre del 2005

Nelle scorse ore la Juventus ha celebrato sui propri profili social Giorgio Chiellini, arcigno difensore che esattamente 18 anni fa esordì con la maglia bianconera. Nel fotogramma si intravede un giovane Chiellini appena ventenne prendere il cambio da Pavel Nedved nella partita contro il Messina poi vinta dalla "Vecchia Signora" per 1 a 0.

Chiellini, da quel momento in avanti, ha dunque scritto nel bene e nel male la storia della società piemontese seguendola ovunque, anche nella Serie B. L'anno successivo al suo esordio, nel 2006, il club bianconero infatti retrocede per lo scandalo legato a Calciopoli, circostanza che però non separa il difensore toscano dai colori della Juventus, anzi lo lega paradossalmente ancora di più al mondo dei bianconeri. Nella serie cadetta infatti, Chiellini trova quegli spazi in rosa che prima erano chiusi dai grandi campioni, gli stessi che lasciano il club per accasarsi in squadre presenti nelle massime categorie. Nel 2007 Chiellini torna in Serie A con la Juventus ed acquisisce totalmente i galloni da titolare che porterà fino alle ultime stagioni con la maglia della "Vecchia Signora".

Il suo destino, come quello della Juve, cambia nel 2011 quando alla Continassa sbarca Antonio Conte: con il leccese Chiellini trova due compagni di reparto con i quali vince tre scudetti consecutivi, vale a dire Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci. Il trio, con alle spalle l'indiscusso Gianluigi Buffon, creano la famigerata B-B-B-C, che farà le fortune anche di Massimiliano Allegri, tecnico toscano che prende la guida della Juventus nel 2014 e con la quale vince 5 scudetti consecutivi.

Nel 2019 alla Juventus arriva Maurizio Sarri, tecnico che segna involontariamente l'inizio della parabola discendente in casa bianconera per Giorgio Chiellini. In quella stagione infatti, lo stopper da Pisa colleziona appena 4 presenze in campionato a causa dei tanti problemi fisici che comunque non gli impediscono di mettere in bacheca il nono scudetto consecutivo.

Chellini e l'addio alla Juventus per provare il calcio statunitense

L'anno successivo la Juventus solleva dall'incarico Maurizio Sarri e promuove Andrea Pirlo come primo allenatore della formazione bianconera. Con il suo ex compagno di squadra, Chiellini ritrova il campo con maggiore continuità, collezionando 17 presenze in campionato. Il 2021 è segnato dal ritorno sulla panchina della Juve del tecnico Massimiliano Allegri, colui con il quale Chiellini passerà l'ultima stagione con addosso la maglia bianconera. Nell'estate del 2022 infatti, Chiellini sceglie di comune accordo con la società di lasciare la Juventus, approdando nei Los Angeles FC, squadra statunitense di calcio nella quale il difensore gioca ancora tutt'oggi.