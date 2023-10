Il Football Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta già lavorando in previsione del mercato di gennaio, alla ricerca di un nuovo rinforzo per il centrocampo che possa coniugare aspetti economici e tecnici. L'obiettivo è trovare un calciatore esperto e già pronto per avere un impatto immediato sulla squadra, evitando il tempo di adattamento che spesso caratterizza i trasferimenti invernali. L'ideale sarebbe anche che il giocatore avesse esperienza nella Serie A italiana.

Secondo la stampa spagnola, il preferito sarebbe Rodrigo De Paul, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid a gennaio in caso di trasferimento nella società spagnola di Fabian Ruiz

Il giocatore De Paul potrebbe approdare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Rodrigo De Paul a gennaio.

Il centrocampista argentino non è considerato un titolare da Simeone, e la sua partenza potrebbe essere agevolata dall'eventuale arrivo di Fabian Ruiz all'Atletico Madrid. Il centrocampista spagnolo classe 1996, attualmente al PSG, sarebbe pronto a valutare il ritorno in Spagna e accetterebbe l'approdo all'Atletico. In tal caso, De Paul potrebbe diventare un acquisto importante per la Juventus, alla ricerca di esperienza e qualità per il settore centrale, a maggior ragione con la probabile squalifica di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Non è da scartare la possibilità che la società spagnola lasci partire il centrocampista argentino in prestito con diritto di riscatto. La valutazione di mercato di De Paul è di circa 30 milioni di euro.

In questo inizio di stagione ha disputato 5 match nel campionato spagnolo, fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match disputato in Champions League. Sarebbe un rinforzo ideale per Allegri perché conosce già il campionato italiano e non avrebbe bisogno di adattamento, avendo già giocato nell'Udinese prima del trasferimento all'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri centrocampisti per il mercato di gennaio. A tal riguardo, il preferito sarebbe Khephren Thuram, in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025 e valutato circa 40 milioni di euro. La società bianconera, per attutire, l'investimento potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla società francese quale sarebbe Samuel Iling-Junior, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

L'altro nome che piace come rinforzo a centrocampo è quello di Habib Diarra dello Strasburgo. Potrebbe far ritorno in anticipo Matias Soulé, attualmente in prestito al Frosinone e protagonista di un inizio stagione importante con gol e prestazioni notevoli che stanno contribuendo alla classifica tranquilla per la società laziale.