La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe pensando ad un nuovo rinforzo per il futuro ed il nome nuovo sarebbe quello di Bento, portiere dell'Atlhetico Paranaense; per arrivare al brasiliano, la cui clausola rescissoria sarebbe fissata intorno ai 60 milioni di euro, i nerazzurri starebbero pensando ad un'offerta di circa 15 milioni di euro nel prossimo mercato estivo.

Giuseppe Marotta, secondo le ultime fonti dal Brasile, avrebbe intenzione di muoversi già nel prossimo dicembre per aprire i rapporti con il club brasiliano, in modo da farsi trovare preparato nella prossima estate superando l'eventuale concorrenza che potrebbe manifestarsi sul giocatore.

L'idea dell'Inter: Bento può essere il portiere del futuro

Il portiere dell'Atlhetico Paranaense sarebbe stato selezionato dai dirigenti nerazzurri come il principale obiettivo per la porta nel prossimo mercato; i nerazzurri vorrebbero muoversi pertanto in anticipo in modo da evitare che la possibile concorrenza possa superare l'offerta dell'Inter.

I nerazzurri vorrebbero mettere sul tavolo circa 15 milioni di euro per il portiere brasiliano, ma potrebbero non bastare in quanto il club avrebbe fissato nel contratto con il portiere una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro, con una scadenza contrattuale nel lontano giugno 2026, che metterebbe al riparo il club brasiliano da eventuali assalti non graditi sotto il profilo economico.

Però i brasiliani potrebbero voler monetizzare il portiere nel momento del suo massimo splendore, anche a livello di visibilità internazionale, e pertanto la trattativa potrebbe comunque svilupparsi nelle prossime sessioni di mercato.

I nerazzurri vorrebbero muoversi in anticipo

La dirigenza dell'Inter avrebbe intenzione di iniziare ad intavolare il discorso con il club brasiliano già nel prossimo dicembre anche per concludere la trattativa poi nella prossima estate proprio per opzionare il giocatore cercando di anticipare la concorrenza.

I nerazzurri infatti sarebbero rimasti scottati dalla vicenda di Vicario, sul quale la società sembrava poter puntare, prima di vedersi nettamente anticipata dal Tottenham, che in pochi giorni ha concluso l'affare con il Sassuolo, beffando i nerazzurri, che hanno dovuto ripiegare su Yann Sommer, nella lunga trattativa con il Bayern Monaco.

Inoltre il portiere svizzero darebbe garanzie ma solamente per poche altre stagioni, portando pertanto i nerazzurri a doversi tutelare sul mercato per coprire un ruolo fondamentale per un top club di livello internazionale, ed in questo senso Giuseppe Marotta vorrebbe farsi trovare pronto nelle prossime sessioni di mercato.