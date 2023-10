Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus penserebbe a Dani Olmo del Lipsia per sostituire a centrocampo Paul Pogba in caso di squalifica per doping di quest'ultimo. Il Lipsia lo valuta 40 milioni di euro. Secondo il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, invece, l'obiettivo sulla mediana del ds Cristiano Giuntoli sarebbe Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Juventus, Dani Olmo sarebbe uno dei nomi osservati dai bianconeri per rimpiazzare Paul Pogba

La Juventus potrebbe presto tornare sul mercato per cercare colui che dovrebbe prendere il posto di Paul Pogba, calciatore a rischio squalifica per l'utilizzo di testosterone, e per questo i bianconeri avrebbero messo nel mirino il nome di Dani Olmo.

Il calciatore spagnolo del Lipsia, attualmente ai box per un infortunio accusato al ginocchio, rappresenterebbe quel profilo che attualmente mancherebbe ai bianconeri, sia in termini di qualità sia in termini strategici, e di conseguenza, Giuntoli potrebbe intavolare una trattativa con il club tedesco per portarlo alla Continassa già dal prossimo gennaio. Il Lipsia, forte del contratto che ha prolungato recentemente con Olmo fino al prossimo 2027, non vorrebbe lasciare andare il trequartista spagnolo e chiederebbe per la sua cessione una cifra importante, circa 40 milioni di euro. Inoltre, il profilo di Dani Olmo avrebbe attratto le attenzioni di diverse società in giro per l'Europa, tra cui spunterebbe forte il Manchester City di Pep Guardiola, tecnico iberico che apprezzerebbe da tempo le qualità del calciatore classe '98.

Ecco perché la Juventus avrebbe altri nomi in lizza per quel ruolo come, ad esempio, quello di Arthur Vermeeren: il mediano dell'Anversa, classe '95, piacerebbe ai bianconeri e rappresenterebbe sicuramente un'alternativa più economica rispetto a Dani Olmo, in quanto il suo cartellino sarebbe valutato 13 milioni di euro. Infine, sullo sfondo, per i bianconeri resterebbe sempre valida la pista che porterebbe al gioiellino del Salisburgo Oscar Gloukh.

Juventus, Paganini: 'Koopmeiners è il primo obiettivo per il centrocampo di Giuntoli, poi c'è Samardzic'

Anche il giornalista sportivo della Rai, Paolo Paganini, ha parlato nelle scorse ore di quello che potrebbe essere l'innesto a centrocampo che la Juventus potrebbe acquisire a gennaio, sottolineando come il primo obiettivo del ds Giuntoli sarebbe Koopmeiners: "Il vero pallino dei bianconeri e di Giuntoli è Koopmeiners dell'Atalanta.

Giuntoli lo aveva già in pugno quando era a Napoli e non lo ha mai tolto dai suoi preferiti. È evidente che l'Atalanta potrebbe permettersi di non cederlo, ma di fronte a certe cifre, tutto cambierebbe. È lui il primo obiettivo della Juventus poi, al secondo posto, c'è probabilmente Samardzic dell'udinese".