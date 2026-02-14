Ogni weekend il calcio italiano si trasforma in un gigantesco movimento di persone. Non solo le squadre in campo, ma migliaia di tifosi che attraversano regioni intere per seguire i propri colori. Nonostante il turno infrasettimanale di Serie B e C sia appena concluso , le tifoserie sono già pronte a rimettersi in moto per stare vicine alle proprie squadre. Treni all’alba, pullman organizzati, auto condivise, ore di viaggio per novanta minuti che spesso valgono una stagione. È un fenomeno costante: decine di migliaia di sostenitori si spostano ogni settimana tra Serie A, B e C, alimentando passione, indotto economico e – quando tutto fila liscio – spettacolo sugli spalti.

Anche il prossimo fine settimana non farà eccezione, con numeri importanti attesi sugli spalti degli stadi italiani (qui il live spettatori). La trasferta più imponente sarà quella dei tifosi bianconeri a San Siro per Inter – Juventus, con 4.361 presenze nel settore ospiti e sold out annunciato. Numeri importanti anche in Serie A per Parma – Verona, dove oltre 1.200 sostenitori scaligeri sono pronti a farsi sentire al Tardini.

Serie B e C: numeri imponenti

In Serie B spicca il tutto esaurito per Sampdoria – Padova, con 870 tifosi biancoscudati al seguito nel settore ospiti ed altri in altri settori dello stadio, mentre in Serie C riflettori su Pergolettese – Brescia, derby lombardo che porterà oltre 800 bresciani in trasferta.

Buona risposta anche per Empoli – Reggiana e Cesena – Venezia, mentre più contenuta ma significativa la presenza per Modena – Carrarese.

Numeri che raccontano una verità semplice: la passione non conosce categorie. Cambiano stadi e chilometri, ma l’attaccamento resta lo stesso.

Prevendite in diretta: ottimi numeri nel weekend

Considerando che alcune prevendite sono ancora in corso, e che in questo articolo vengono riportati solamente i numeri dei settori ospiti, le trasferte più numerose al momento sono le seguenti:

Inter – Juventus (4.361, s.o.)

Parma – Verona (1.202)

Pisa- Milan (1.100, s.o.- giocata ieri)

Sampdoria – Padova (870, s.o.)

Pergolettese – Brescia (803)

Empoli – Reggiana (522)

Cesena – Venezia (411)

Modena – Carrarese (336)

Catanzaro – Mantova (212)

Cagliari- Lecce (168)

In un’epoca in cui il calcio viene spesso raccontato solo attraverso diritti tv e numeri digitali, le trasferte restano la dimensione più autentica del tifo.

Chilometri macinati, cori sotto la pioggia, attese fuori dagli stadi: è lì che si misura davvero l’attaccamento. Ogni biglietto staccato nel settore ospiti non è solo una presenza, ma una scelta. E finché migliaia di persone continueranno a partire ogni weekend, il calcio italiano avrà ancora un cuore pulsante sugli spalti.