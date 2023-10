La principale esigenza della Juventus oggi è a centrocampo, a causa delle squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. A tal riguardo uno degli investimenti potrebbe essere in prestito: secondo la stampa inglese la Juve starebbe valutando l'arrivo in prestito del centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese Kalvin Mark Phillips, giocatore di 28 anni che si è trasferito al City nel Calciomercato estivo del 2022 per circa 49 milioni di euro. Una somma importante che conferma la bravura del centrocampista, che però non sta raccogliendo molto minutaggio nella sua esperienza professionale.

In questo inizio di stagione ha disputato solamente 5 match in tutte le competizioni giocate dal Manchester City, in gran parte dei quali è entrato nel secondo tempo. Sul giocatore ci sarebbe la Juventus ma non solo, si parla anche di Newcastle, che starebbe lavorando al sostituto di Tonali nell'eventualità arrivasse la squalifica per la nota vicenda del calcio scommesse.

Phillips potrebbe approdare alla Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo il giocatore del Manchester City Kalvin Mark Phillips. Arriverebbe in prestito fino a giugno, sul nazionale inglese ci sarebbe anche il Newcastle.

Il 28enne sarebbe uno dei giocatori valutati dalla società bianconera come occasioni di mercato in quanto arriverebbe in prestito.

Un altro che potrebbe approdare a Torino in questa modalità è ad esempio Fabian Ruiz, considerato una riserva da Luis Enrique nel Paris Saint Germain. Come per Phillips l'esigenza principale del centrocampista ex Napoli è quella di raccogliere minutaggio in previsione dell'Europeo con la nazionale spagnola.

Di conseguenza valuterebbe un ritorno nel campionato italiano dove è stato uno dei migliori centrocampisti contribuendo alle ottime stagioni del Napoli. Si è trasferito nella società francese nel calciomercato estivo per 30 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altri rinforzi per il centrocampo.

A tal riguardo un nome che piace è quello di Khephren Thuram [VIDEO], in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025 e valutato circa 40 milioni di euro.

Altro giocatore che la Juventus potrebbe acquistare nel mercato di gennaio anche lui protagonista nel campionato francese è Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha valutato anche nel recente calciomercato estivo.