In una recente intervista alla Gazzetta dello Sport l'ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi ha fatto alcune riflessioni sul Calciomercato della squadra bianconera e ha suggerito tre nomi di calciatori di alto livello che potrebbero rafforzare la formazione di Massimiliano Allegri: ha elogiato le qualità di Koopmeiners dell'Atalanta e aggiunto anche che gli eventuali arrivi di Hojbjerg e Berardi potrebbero aiutare la Juventus a lottare per vincere il campionato.

L'ex giocatore della Juventus ha parlato di Koopmeiners

Uno dei nomi che ha destato in particolare l'interesse di Tacchinardi è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese che attualmente milita nell'Atalanta, definito "solido, duttile e in grado di segnare in vari modi".

L'ex mediano bianconero ha sottolineato che il giocatore olandese sarebbe perfetto per il sistema di gioco di Allegri.

Tuttavia strappare Koopmeiners all'Atalanta potrebbe essere una sfida complessa, soprattutto a stagione in corso. Come dimostra il fatto che la società bergamasca ha deciso di non accettare un'offerta da 40 milioni di euro da parte del Napoli nel recente calciomercato estivo per il centrocampista.

L'ex centrocampista Tacchinardi ha parlato dei possibili acquisti di Hojbjerg e Berardi da parte della Juventus

"Sento di Hojbjerg per il centrocampo e di Berardi per il settore avanzato: sarebbero rinforzi da scudetto", sono state queste le dichiarazioni di Alessio Tacchinardi a La Gazzetta dello Sport.

Attualmente il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg del Tottenham è un'alternativa ai titolari nella squadra inglese, ma la sua valutazione di mercato da 30 milioni di euro non agevola un suo eventuale approdo a Torino, a meno che il Tottenham non decida di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto.

Come dichiarato dall'ex centrocampista della Juventus la società bianconera potrebbe valutare anche l'acquisto di Domenico Berardi, che sarebbe potuto arrivare già nel recente calciomercato estivo.

Il problema è stata la valutazione di mercato stabilita del Sassuolo per il giocatore, di circa 30 milioni di euro. Non è escluso che i bianconeri possano fare un nuovo tentativo per lui a gennaio.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per il centrocampo nel mercato di gennaio.

Piacerebbe in particolare il francese Habib Diarra dello Strasburgo, ma anche il connazionale Khephren Thuram del Nizza.