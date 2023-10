Sabato 7 ottobre 2023 alle ore 18 si giocherà Juventus-Torino, gara valida per l'8ª giornata di Serie A 23/24. Allegri, in vista del Derby della Mole, dovrà fare i conti con gli acciacchi di Vlahovic e Milik, quindi qualora l'attaccante ex Fiorentina non dovesse recuperare in tempo potrebbe partire come titolare Kean al suo posto. Juric, invece, continuerà a schierare una difesa di emergenza vista la lunga lista di infortunati, Djidji e Buongiorno in primis, così il pacchetto arretrato granata potrebbe avere come interprete centrale Tameze.

Il settimo turno di Torino e Juventus

La scorsa giornata del massimo campionato italiano ha visto la Juventus ottenere un punto nel pareggio a reti inviolate in casa dell'Atalanta di Gasperini, mentre il Torino di Juric analogamente ha pareggiato in casa sempre a reti bianche contro l'Hellas Verona di Baroni. Risultati che valgono il quarto posto momentaneo ai bianconeri con 14 punti ottenuti e la 10ª posizione al Torino con 9 lunghezze.

Torino, emergenza difesa

Mister Juric e il suo Torino dovranno gioco forza approcciarsi alla gara contro la Juventus non potendo contare sulle prestazioni degli infortunati Popa, Buongiorno, Zima e Djidji, nel frattempo saranno da valutare le condizioni fisiche di Sazonov.

Emergenza in difesa che potrebbe spingere il tecnico dei granata a schierare il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali e il terzetto di fortuna per la fase arretrata composto da Schuurs, Rodriguez e il fuori ruolo Tameze al centro del reparto. Centrocampo a quattro che avrà buone chance di vantare come titolari Ricci e Ilic in mezzo, mentre ai lati ci saranno Bellanova a destra e Vojvoda sul fronte sinistro.

Nella trequarti campo della compagine piemontese, infine, troveremo probabilmente Seck e Vlasic che avranno il compito di fornire palle goal al vertice offensivo Zapata.

Juventus, ballottaggio Kean-Vlahovic

Massimiliano Allegri e la sua Juventus si trovano a quattro punti dalla vetta della classifica del campionato e non dovranno perdere ulteriori punti se vorranno restare aggrappati al treno Scudetto.

Per tornare a fare bottino pieno, l'allenatore ex Cagliari potrebbe scegliere ancora una volta il 3-5-2, con Szczesny a difesa dei pali. I bianconeri che scenderanno in campo in difesa dal primo minuto, intanto, potrebbero essere Danilo, Gatti e Bremer. Cerniera di centrocampo che sarà probabilmente composta da Cambiaso e McKennie come esterni, mentre a far da filtro dovrebbero esserci Locatelli, Fagioli e Rabiot. Considerando gli acciacchi di Vlahovic, il quale potrebbe non recuperare in tempo per il Derby, sarebbe pronto Kean a far da spalla a Chiesa per l'attacco della Juventus. Out Milik, De Sciglio e Alex Sandro.

Le probabili formazioni di Torino Juventus:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Tameze, Rodriguez, Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda, Seck, Vlasic, Zapata. Allenatore: Juric.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Fagioli, Rabiot, Locatelli, McKennie, Kean (Vlahovic), Chiesa. Allenatore: Allegri.