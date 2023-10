La Juventus in vista del prossimo Calciomercato estivo sarebbe interessata al centrocampista olandese Teun Koopmeiners dell' Atalanta. Per abbassare le richieste della società orobica, la società piemontese potrebbe offrire uno scambio di mercato con l'inserimento del cartellino di Moise Kean e con l'aggiunta di una cifra cash, considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

Koopmeiners piace alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il centrocampo per l'estate 2024 il giocatore dell'Atalanta Teun Koopmeiners.

Nel recente calciomercato estivo la società bergamasca ha rifiutato circa 40 milioni di euro dal Napoli per il cartellino del centrocampista, per questo è probabile che la valutazione di mercato del giocatore (se si dovesse confermare in questa stagione ad alti livelli) possa incrementare e arrivare vicina ai 60 milioni di euro

Per averlo la società bianconera potrebbe offrire il cartellino di Moise Kean, elemento gradito dall'Atalanta. Sarebbe uno scambio di mercato con l'aggiunta di circa 30 milioni di euro, considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

Serve qualità nel centrocampo bianconero e Koopmeiners rappresenterebbe il giocatore ideale, in quanto garantirebbe anche gol e assist: il classe '98 è stato già autore di due reti con un assist in questo inizio di stagione.

Sempre per il centrocampo della Juventus del futuro si parla anche di altri due giocatori di nazionalità francese: infatti piacciono alla società bianconera Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche in previsione del mercato di gennaio. Una delle esigenze principali sarebbe quella di garantire qualità al settore avanzato.

Per questo non è da scartare la possibilità che la società bianconera investa su un giocatore come Domenico Berardi, valutato circa 30 milioni di euro e che era stato vicino all'approdo a Torino già nel recente calciomercato estivo. Sarebbe il giocatore ideale da integrare con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa e darebbe la possibilità di giocare anche con il 3-4-3.

Non è da scartare inoltre la possibilità che arrivi un giocatore per la fascia destra, piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.