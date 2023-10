In questo inizio di stagione, Samuel Iling-Junior sta raccogliendo poco minutaggio con la maglia della Juventus, con neanche 100 minuti giocati complessivamente. Una situazione che non agevola la crescita del centrocampista laterale inglese, il quale ha bisogno di giocare più spesso. Attualmente è la terza scelta per la fascia sinistra dietro ad Andrea Cambiaso e a Filip Kostic, per questo non è da scartare la possibilità che lasci Torino nel mercato di gennaio.

La Juventus potrebbe lasciar partire Iling-Junior in prestito nel mercato di gennaio

Lo scorso Calciomercato estivo la Juventus avrebbe rifiutato un'offerta di 18 milioni di euro dal campionato inglese per Samuel Iling-Junior, preferendo aspettare un'offerta più allettante, valutando il giocatore circa 25 milioni di euro.

La situazione attuale però potrebbe agevolare una sua cessione nel mercato di gennaio in prestito gratuito per dargli la possibilità di crescere e giocare con continuità. In tal senso basti notare i benefici che stanno ottenendo giocatori come Enzo Barrenechea e Matias Soulé, che stanno giocando titolari nel Frosinone, fornendo anche prestazioni importanti. Per Soilé si parla già di un possibile ritorno a Torino, difficile a gennaio, più probabile a giugno, per inserirlo in prima squadra e giocarsi un posto da titolare.

Samuel Iling-Junior potrebbe rimanere nel campionato italiano, considerando che non mancano società pronte a dargli fiducia. Non è però da scartare neppure un prestito nel campionato inglese, anche se in tal caso potrebbe essere inserito un diritto o obbligo di riscatto: infatti in genere le squadre inglesi non valorizzano giocatori di altre società senza avere la possibilità di acquistare i loro cartellini.

Prima di valutare un eventuale prestito di Iling-Junior, la Juve dovrà anche lavorare ad un eventuale prolungamento di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2025.

Il resto del mercato della Juventus

Non è da scartare la possibilità che a partire a gennaio possa essere Filip Kostic, a quel punto l'inglese Iling-Junior potrebbe rimanere a Torino come alternativa di Cambiaso.

Sul centrocampista serbo ex Eintracht Francoforte ci sarebbe l'interesse del Tottenham, alla ricerca di un sostituto dell'infortunato Ivan Perisic.

La società bianconera starebbe valutando anche alcuni acquisti a gennaio: soprattutto a centrocampo piace Habib Diarra dello Strasburgo, ma anche Khephren Thuram del Nizza.