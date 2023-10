La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato. Le squalifiche di Pogba e Fagioli porteranno la società bianconera ad acquistare un centrocampista ma non è da scartare la possibilità di un arrivo nel settore avanzato. Uno dei nomi sui quali la società bianconera ha lavorato negli ultimi mesi è quello di Domenico Berardi, la conferma è arrivata in diverse interviste da parte dei diretti interessati. La conferma principale è arrivata dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali in diverse interviste, che ha sempre chiesto almeno 30 milioni di euro per il suo giocatore.

Attualmente però le cose sembrano essere cambiate, con il Sassuolo che sarebbe pronto a venire incontro alle esigenze della Juventus ma anche del giocatore, desideroso di un'esperienza professionale in una grande società. Proprio per questo le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società emiliana sia pronta a valutare la cessione di Berardi a gennaio in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore Berardi potrebbe approdare alla Juventus in prestito con diritto di riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Sassuolo sarebbe pronto a lasciar partire Domenico Berardi anche in prestito con diritto di riscatto nel mercato di gennaio. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 30 milioni di euro.

Sarebbe un rinforzo ideale in quanto garantirebbe gol e assist oltre al fatto che supporterebbe la fase realizzativa di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Un inizio di stagione importante per Berardi fra Sassuolo e nazionale italiana. In 6 match disputati nel campionato italiano ha segnato 5 gol fornendo 1 assist decisivo ai suoi compagni.

Ha segnato anche 2 gol con la nazionale italiana nel match di qualificazione agli Europei in Germania 2024 contro il Malta. Non è l'unico giocatore valutato dalla società bianconera per rinforzare il settore avanzato.

I possibili nomi seguiti dalla Juventus per il settore avanzato

La Juventus valuta anche altri giocatori per il settore avanzato.

Uno su tutti Jadon Sancho, riserva nel Manchester United e che arriverebbe in prestito fino a giugno nella società bianconera. Il problema è rappresentato dall'ingaggio del centrocampista, anche se potrebbe essere sostenuto in parte anche dalla società inglese. Si valuta anche un altro prestito, quello di Federico Bernardeschi, che potrebbe approdare a Torino fino a giugno con diritto di riscatto. Non sarebbe da scartare la possibilità di un ritorno anticipato dal prestito al Frosinone di Matias Soulé.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora anche all'acquisto di un centrocampista dopo le squalifiche di Pogba (si attende l'ufficialità) e di Fagioli (salterà 7 mesi di calcio giocato).

Piace Khephren Thuram del Nizza, che ha una valutazione di mercato di 40 milioni di euro. L'altro nome apprezzato dalla società bianconera è Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera aveva valutato anche nel recente calciomercato estivo.