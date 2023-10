Negli ultimi giorni la Juventus starebbe valutando un rinforzo giovane per il settore avanzato di in previsione del mercato di gennaio. Parliamo di Luiz Henrique, centrocampista offensivo classe 2001 del Betis Siviglia.

Il brasiliano può giocare su entrambe le fasce offensive, è di piede sinistro e si adatterebbe molto bene nell'eventualità di un 4-3-3 o di un 4-2-3-1. Difficile pensare ad un suo inserimento in un eventuale 3-5-2, ma non è da scartare la possibilità che Allegri alla lunga decida di affidarsi alla difesa a quattro andando a valorizzare la qualità offensiva di giocatori come Vlahovic e Chiesa con l'aggiunta eventuale di un altro giocatore quale potrebbe essere Luis Henrique, che il Betis Siviglia lascerebbe partire per 20 milioni di euro.

Le esigenze principali della società bianconera riguardano il centrocampo ma anche il settore avanzato, con Massimiliano Allegri che vorrebbe un profilo di qualità bravo a saltare l'uomo e a fornire assist ai suoi compagni.

Luiz Henrique piace alla Juventus per il mercato di gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato il brasiliano Luiz Henrique. Il classe 2001 ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro e attualmente non è considerato un titolare dal tecnico Pellegrini. Ha disputato fino ad adesso tre match nel campionato spagnolo entrando nel secondo tempo, fornendo un assist decisivo a un suo compagno. A questi bisogna aggiungere un match in Europa League.

Cresciuto nel Fluminense, si è trasferito al Betis Siviglia nel Calciomercato estivo del 2022 per 8 milioni di euro. Sarebbe un'alternativa importante ai vari Domenico Berardi e Federico Bernardeschi, seguiti dalla società bianconera per il mercato di gennaio. Bisogna aggiungere anche Matias Soulé, che ritornerebbe in anticipo dal prestito al Frosinone.

Il mercato bianconero

La Juventus lavora anche per rinforzare il centrocampo. Ci si attende almeno un acquisto nel settore considerando le squalifiche di Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il preferito sarebbe Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2025 e valutato 40 milioni di euro.

Altro nome che piace alla società bianconera, protagonista nel campionato francese già dalla scorsa stagione, è Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo di 19 anni. Il giocatore francese è stato valutato dalla Juventus anche nel recente calciomercato estivo e sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.