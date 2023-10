La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato. La società bianconera potrebbe decidere di investire a centrocampo a gennaio ma lavora anche in previsione della stagione 2024-2025. L'obiettivo è ritornare protagonisti non solo in Italia ma anche nel calcio europeo, per questo accanto ai giovani sarà importante aggiungere esperienza. Uno dei nomi avvicinati alla società bianconera per la prossima stagione è Leonardo Spinazzola, cresciuto nel settore giovanile della Juventus prima di giocare nell'Atalanta in prestito e successivamente essere scambiato con Luca Pellegrini nel calciomercato estivo del 2019.

Nonostante sia un titolare nella Roma attualmente non si parla di prolungamento di contratto, per questo una sua eventuale partenza non sarebbe da scartare. La Juventus deve rinforzare le fasce difensive e Spinazzola potrebbe essere molto per dare un'alternativa a Cambiaso sulla fascia sinistra. Fra l'altro può adattarsi come terzino ma anche come centrocampista a tutta fascia in un eventuale 3-5-2. La società bianconera quindi potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero a giugno.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Leonardo Spinazzola per la stagione 2024-2025.

Il giocatore è in scadenza di contratto con la Roma e attualmente non ci sono i presupposti per un suo prolungamento di contratto. La società bianconera cerca esperienza e Spinazzola potrebbe essere molto utile, anche perché potrebbe ritornare utile anche per la lista Champions League (in un'eventuale qualificazione della Juventus nella stagione 2024-2025) in quanto è cresciuto nel settore giovanile della società bianconera.

La Juve potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero non solo per la fascia sinistra ma anche per quella destra. Si valutano infatti due giocatori spagnoli che hanno scritto la storia delle rispettive società. Ci si riferisce a Sergi Roberto del Barcellona e Lucas Vazquez del Real Madrid, anche loro in scadenza di contratto a giugno.

A loro bisogna aggiungere anche Alvaro Morata, già alla Juventus dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022. Come per Spinazzola sarebbe un ritorno per lo spagnolo dell'Atletico Madrid, che ha iniziato la stagione in maniera ideale segnando 7 gol fra campionato spagnolo e Champions League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. A tal riguardo si valutano due giocatori del campionato francese, protagonisti nelle ultime stagioni. Parliamo di Habib Diarra dello Strasburgo e di Khephren Thuram del Nizza, quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.