Thuram al Newcastle? A gennaio è impossibile, a luglio una suggestione. Le voci di corridoio parlano di una possibile offerta dei Magpies di 35 milioni per il figlio di Lilian, ma pensare che l'Inter lasci partire la spalla di Lautaro Martinez, con la coperta cortissima avanti, è masochismo. L'infortunio di Arnautovic ha ridotto a tre gli attaccanti a disposizione di Mr Inzaghi e la possibilità che la dirigenza dell'Inter possa privarsi di Marcus Thuram è pari a zero. Da non escludere il fattore Marotta, l'Ad nerazzurro è famoso per comprare bene e vendere meglio, come fatto con Onana che non sta passando un bel periodo allo United [VIDEO], e sembra impossibile possa lasciarsi ingolosire da 35 milioni a gennaio a fronte di una plusvalenza molto più alta da realizzare nei prossimi anni.

L'idea impossibile del Newcastle per l'attacco: Marcus Thuram

L'ottimo inizio di campionato dell'attaccante francese ha portato diversi club a seguire da vicino il talento transalpino dell'Inter, acquisito in estate a parametro zero e con un contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria di circa 95 milioni di euro e un ingaggio netto di circa sei milioni a stagione. Una clausola vuol dire poco, certo, il mercato insegna che nulla è scritto su pietra - nemmeno quando vergato su un contratto - ma è difficilissimo pensare che Thuram vada via per un terzo del valore massimo prestabilito al momento della firma.

Marcus Thuram è arrivato a Milano a luglio dopo la sua esperienza in Bundesliga con il Borussia Moenchengladbach, club con il quale non ha rinnovato il suo contratto andato in scadenza la scorsa estate.

Tikus conta 10 presenze 3 gol e 4 assist tra campionato e Champions, oltre ad un'affinità con Lautaro che sembra rinsaldarsi partita dopo partita. Ha gamba, e salta l'uomo. Nella rosa dell'Inter, tra calciatori iperassociativi, Thuram è un unicorno che parte punta e si muove da ala, ideale per il gioco di Inzaghi fatto di palleggio basso per attirare gli avversari e transizioni in campo aperto.

Anche per questo motivo, pensare a una cessione a gennaio resta un'ipotesi fantacalcistica.

Il nodo attaccanti e l'impossibilità di reinvestire

Nella remota ipotesi di una cessione di Thuram, l'Inter dovrebbe far fronte ad un parco attaccanti ridotto all'osso con il solo Sanchez (35 anni a dicembre) ad affiancare capitan Lautaro.

L'inter dovrebbe intervenire sul mercato con soli 35 milioni per sopperire alle assenze di Arnautovic e dello stesso Thuram e con le ben note difficoltà ad investire della società nerazzurra. Per quanto si faccia con insistenza il nome di Taremi (valutato tra i 10 e i 15 milioni), nome buono anche per Inzaghi vista la volontà di puntare su un attaccante fisico, sarebbe più immediato pensare all'Iraniano al posto dell'infortunato Arnautovic che come sostituto di Thuram.