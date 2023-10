In vista del Calciomercato invernale, secondo il giornalista sportivo Paolo Paganini, il Napoli potrebbe valutare il ritorno di Arkadiusz Milik, che sarebbe considerato il sostituto di Victor Osimhen nell'eventualità di una cessione della punta nigeriana. Dall'Arabia Saudita potrebbe arrivare infatti un'offerta da 150 milioni di euro per il centravanti dei campani. A quel punto il club di De Laurentiis potrebbe offrire Alessandro Zanoli al club bianconero per arrivare a Milik.

Il giornalista sportivo Paganini ha parlato di Milik, Zanoli e Samardzic

"Gli arabi sono in pressing su Osimhen offerta da 150 milioni di euro. Il Napoli per ora dice no ma intanto ha sondato la Juventus per Milik. La pedina di scambio potrebbe essere Zanoli pallino di Giuntoli, che sta intensificando i contatti per Samardzic", è questo il post pubblicato da Paolo Paganini sul profilo X.

Il centravanti della nazionale della Polonia è stato riscattato dalla Juve nel recente calciomercato estivo dopo il prestito della scorsa stagione dall'Olympique Marsiglia. L'eventuale partenza di Milik potrebbe indurre i bianconeri a effettuare un nuovo investimento nel settore avanzato, anche se Allegri può anche decidere di fare sempre più fiducia a Kenan Yildiz, oramai parte integrante della prima squadra.

Alessandro Zanoli, terzino destro del Napoli, era stato portato nella società campana proprio dall'attuale Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli, ed è per questo che il giornalista sportivo ha ipotizzato un suo inserimento nella trattativa.

Nel suo post Paganini ha affermato anche che i bianconeri starebbero intensificando i contatti per Lazar Samardzic dell'Udinese: a tal proposito negli ultimi giorni circola l'indiscrezione che il club torinese abbia già trovato un accordo di massima con il calciatore, anche se ora dovrebbe cercare un'intesa pure con la società friulana.

Paganini parla anche della pista David per il Napoli

Paolo Paganini rispondendo alle domande degli utenti - alcuni dei quali hanno sottolineato che in genere il presidente napoletano De Laurentiis non riprende i giocatori già ceduti in precedenza - ha integrato le proprie dichiarazioni sottolineando come al momento quello del Napoli su Milik sia solo un sondaggio, la società campana infatti starebbe valutando pure altri nomi, come ad esempio quello del canadese Jonathan David del Lille.