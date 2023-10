Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha parlato a TMW Radio della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri, sottolineando come le parole spese recentemente da John Elkann nei confronti del toscano testimonierebbero una volontà della società piemontese di affidarsi a lui ancora a lungo.

Anche l'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli ha parlato a TMW Radio del tecnico da Livorno, evidenziando come John Elkann e la proprietà bianconera facciano bene a dare fiducia ad Allegri.

Juventus, Zuliani: 'Dare parole di Elkann credo che l'avventura in bianconero di Allegri non finirà'

Il giornalista sportivo Claudio Zuliani è stato ospite ai microfoni della trasmissione TMW Radio e parlando del futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus ha detto: "Se quest'anno vince un titolo e può rigiocarsi la Champions il prossimo anno, poi si vedrà. Dalle parole di Elkann per me non finisce l'avventura di Allegri alla Juventus. Lui ha ancora quasi due anni di contratto. A partire da Agnelli che lo ha rivoluto, Elkann che lo ha riconfermato e gli apprezzamenti di Giuntoli, tutto quindi lo vogliono lì".

Zuliani, restando in tema Juventus, ha poi sottolineato come la formazione bianconera dovrebbe battersi in questa stagione per tornare in Champions League, soprattutto perché le due milanesi le sarebbero ancora superiori come rosa.

Zuliani, parlando poi di quello che potrebbe essere la sessione di mercato invernale della Juventus, ha evidenziato come il club bianconero non disporrebbe di grandi quantità di denaro spendibile e di conseguenza potrebbe acquisire un calciatore solo di fronte a una grande occasione di mercato.

Cobolli Gigli su Allegri: 'È giusto riconfermarlo'

Anche l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha detto la propria opinione su quello che potrebbe essere il futuro di Allegri: "Parte della tifoseria è critica, ma credo sia giusto averlo riconfermato. Non dimentico che Allegri ha portato risultati importanti alla Juventus nella sua carriera.

Se già poi si pensa a cambiare una panchina importante dopo otto giornate mi sembra incredibile. Io apprezzo invece le dichiarazioni di Elkann e le decisioni prese da lui e dal CdA".

Cobolli Gigli, parlando poi della vicenda che ha colpito Paul Pogba, ha sottolineato come il calciatore francese abbia sbagliato e che di conseguenza meriti di andarsene dalla Juventus. I bianconeri, secondo l'ex presidente, dovrebbero tornare in sede di mercato a gennaio per sostituire il centrocampista numero 10 con un elemento che non vada a intaccare in maniera eccessiva le casse del club.

Cobolli Gigli ha poi concluso il proprio intervento confessando di aver ritrovato maggior fiducia nella Juventus dopo averla vista vincere nel derby con il Torino.