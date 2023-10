Sarebbe all'orizzonte un possibile "derby di mercato" tra Inter e Juventus per arrivare al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, il cui contratto andrà in scadenza a giugno 2024 e potrebbe rappresentare un importante occasione a parametro zero per entrambe le squadre.

Mentre i nerazzurri sarebbero alla finestra in attesa degli sviluppi della stagione in corso, la Juventus avrebbe già aperto i contatti con gli agenti che curano gli interessi del giocatore per sondare il terreno in vista del mercato estivo, ma anche con la possibilità di anticipare i tempi a gennaio per coprire il vuoto lasciato da Pogba e Fagioli, entrambi squalificati per vicende differenti extracalcistiche.

In queste ultime ore però sarebbe emersa la volontà del giocatore polacco di restare a Napoli anche nelle prossime stagioni.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Zielinski dal Napoli a zero

Dopo la mancata acquisizione nello scorso mercato estivo di Lazar Samardzic, i nerazzurri avrebbero intenzione di puntare un nuovo giocatore sulla trequarti, che sappia agire da mezzala ma anche posizionarsi dietro le punte: per questi motivi la dirigenza nerazzurra avrebbe adocchiato il profilo di Piotr Zielinski, che nel prossimo giugno potrebbe liberarsi a parametro zero.

I nerazzurri hanno a disposizione diversi giocatori in quel ruolo, specie dopo l'acquisto di Klassen arrivato negli ultimi giorni di mercato, pertanto il ragionamento della dirigenza sarebbe solamente nel caso si presentasse l'occasione del colpo a zero, ma senza "forzare" il tutto, anche per non rovinare i rapporti con il club partenopeo.

La Juventus su Zielinski, idea anche per gennaio

Ben diversa è la posizione della Juventus, che avrebbe necessità di un rinforzo sulla linea mediana già a gennaio dopo la squalifica di Fagioli, per via della vicenda scommesse, e di Paul Pogba, in attesa di una sanzione dopo la positività al doping: i bianconeri avrebbero individuato nel polacco il giocatore adatto a colmare i vuoti lasciati, e pertanto potrebbero anche formulare un'offerta a gennaio per convincere il Napoli a cedere il giocatore.

Più semplice è la strada che porterebbe ad attendere il termine del campionato per affondare sul centrocampista, soprattutto qualora non dovesse andare in porto l'eventuale rinnovo del polacco con il Napoli.

Zielinski però nelle ultime ore avrebbe lasciato trapelare la sua volontà di rimanere a Napoli, chiudendo, almeno per ora, a un suo futuro lontano dal club partenopeo; a questo punto la situazione passerebbe nelle mani della dirigenza del Napoli, che dovrebbe decidere se rinnovare o meno il contratto con il polacco.