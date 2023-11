Nelle scorse ore il giornalista sportivo Paolo Bargiggia ha parlato a TV Play di Juventus-Inter, criticando senza troppi giri di parole lo spettacolo fatto vedere dalle due squadre in campo. Anche il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio ha sottolineato come il derby d'Italia sia stato particolarmente tattico e perciò avaro di emozioni.

Juventus-Inter, Bargiggia non fa sconti: 'E' stata una gara oscena, le due squadre hanno tirato una volta in porta'

Il giornalista sportivo Paolo Bargiggia è stato intervistato nelle scorse ore da TV Play e parlando della gara di ieri sera pareggiata per 1 a 1 da Juventus ed Inter ha detto: "Juve-Inter?

Una gara oscena. Provo un po’ di compassione per i tanti tifosi che pagano biglietti, prendono freddo e si fanno tanti chilometri. Le due squadre hanno tirato in porta in due occasioni; oltre alla conclusione del gol, una di Chiesa per la Juve ed un tiro strozzato di Barella per l’Inter". Bargiggia, parlando nello specifico della Juventus, ha sottolineato come dallo stadio si sia avuta la percezione ancora più netta che la formazione bianconera sia bloccata dalla visione tattica di Massimiliano Allegri, che nel recupero palla permette al massimo a due calciatori di andare al limite dell'area di rigore avversaria. Secondo il giornalista inoltre, il tecnico livornese avrebbe sbagliato a schierare in una partita del genere Nicolussi Caviglia, giovane calciatore che contro l'Inter è sembrato spaesato e intimorito dagli avversari.

Bargiggia, commentando poi la prestazione di Vlahovic, ha evidenziato come il serbo sia costretto a giocare lontano dalla porta spesso e volentieri pescato da palloni complicati da gestire.

De Paola: 'Juventus-Inter è stata una delle partite più tattiche che si siano mai viste'

Della gara giocata da Juventus ed Inter ha parlato a TMW Radio anche il giornalista sportivo Paolo De Paola: "E' stata la partita più tattica che si sia vista.

Anche Milan-Fiorentina se vai a vedere aveva delle tensioni, ma ogni azione ti creava comunque un sussulto. È stata una partita completamente diversa da Juve-Inter ed è la dimostrazione delle idee di gioco delle squadre. L’esempio dato da Spalletti, di un gioco fluido, di qualità e offensivo dove la scintilla fa la differenza non viene seguita".

De Paola, parlando nello specifico della Juventus, ha lodato poi i bianconeri sottolineando come la formazione di Massimiliano Allegri sia riuscita a fermare la squadra più forte del campionato. Il giornalista ha poi evidenziato come la Juventus abbia giocato un buon calcio nei primi 20 minuti di gioco e che il prossimo step di Massimiliano Allegri dovrebbe essere quello di far perfomare la sua squadra a quei livelli per un lasso di tempo più lungo.