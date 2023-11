Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing del futuro di Massimiliano Allegri, rivelando come l'attuale tecnico della Juventus dovrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione in corso. Anche l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli, alla redazione di Tuttojuve.com, ha sottolineato come il tecnico toscano a fine campionato potrebbe parlare con la società bianconera per capire se continuare insieme.

Zazzaroni non ha dubbi: 'Allegri a fine anno andrà via perché non ci sono più le condizioni per continuare con la Juve'

"Allegri a fine stagione vuole dare andare via. Non ci sono le condizioni per rimanere. Prenderà i soldi e fine della trasmissione" cosi ha esordito il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ai microfoni della trasmissione Mediaset Pressing. Il giornalista, restando sul tema Allegri ha poi aggiunto: "Ma è normale sia così, lui appartiene a una Juventus che non c’è più. Se facesse qualcosa di più alimenterebbe ulteriori rimpianti dopo ma questo è un problema secondario". Zazzaroni ha infine concluso il suo intervento ribadendo come Allegri starebbe faticando a riconoscersi in questa Juve e che di conseguenza a fine anno dirà addio ai bianconeri trovando un accordo con la società per salutarsi che possa evitare la via più diretta delle dimissioni.

Juventus, Spinelli sul futuro di Allegri: 'La scorsa estate ha rifiutato l'Arabia, a fine anno si incontrerà con la società e decideranno che fare'

Anche l'ex presidente del Livorno Aldo Spinelli ha parlato della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri: "Quest'estate ha ricevuto delle offerte biennali molto ricche dall'Arabia, ma è voluto restare per dimostrare il suo valore.

Poi, a fine stagione, le parti decideranno insieme cosa fare". Queste le parole dette in esclusiva ai microfoni della redazione di Tuttojuve.com da Spinelli che poi, parlando poi del possibile Calciomercato della Juventus a gennaio, ha aggiunto: "Mercato? La Juve è già competitiva così, non c'è bisogno di intervenire a gennaio.

Negli anni sono stati fatti degli investimenti i cui frutti si stanno vedendo ora". Parlando poi delle ambizioni da scudetto della Juventus, Spinelli ha sottolineato come i bianconeri abbiano un'altissima percentuale di vincere il tricolore. Infine, l'ex presidente del Livorno, commentando la partita giocata ieri tra Juventus ed Inter si è detto profondamente deluso dalla gara, definendola noiosa e priva di quelle emozioni che si aspettava da due formazioni di quel livello.