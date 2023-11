Secondo le ultime di mercato la Juventus starebbe studiando la base della trattativa da proporre al Sassuolo per Domenico Berardi, attaccante esterno che avrebbe palesato ancora una volta la volontà di trasferirsi in bianconero già da gennaio. Inoltre il ds Cristiano Giuntoli seguirebbe sempre con attenzione i nomi di Piotr Zielinski del Napoli, Andrea Colpani del Monza e Lazar Samardzic dell'Udinese.

Berardi chiama la Juventus, Giuntoli studia la formula per acquisirlo: possibile prestito con obbligo di riscatto dilazionato in più anni

Domenico Berardi sarebbe pronto a fare il grande salto in un top club italiano e secondo indiscrezioni che rimbalzano da Sassuolo, il calciatore avrebbe scelto la Juventus come prossima destinazione.

D'altronde sia l'esterno classe '94 che la società bianconera si sono sfiorati diverse volte nel passato ma per motivi diversi la trattativa che li avrebbe dovuti legare è sempre naufragata. Quest'anno potrebbe essere invece quello determinante e la Juventus, nella persona del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, starebbe studiando come impostare una trattativa con un osso duro come l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali. Quest'ultimo, ha ribadito più volte di non voler cedere Berardi per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro, una somma di cui difficilmente la Juventus potrebbe disporre per la prossima sessione di rafforzamento invernale. Giuntoli dunque, avrebbe intenzione di sedersi a tavolino con il dirigente del Sassuolo tracciando un'operazione per Berardi ricalcando quella che fu la trattativa per Locatelli: il centrocampista, passò dalla società emiliana a quella torinese con la formula del prestito biennale gratuito dopo il quale sarebbero dovuti scattare 3 pagamenti dilazionati in altrettanti anni per arrivare ad una somma complessiva tra bonus e cifre prestabilite di 37.5 milioni di euro.

Occhi puntati sulla Serie A: da Colpani, a Zielinski fino a Samardzic, tutti i nomi che i bianconeri seguirebbero per rinforzarsi

La Juventus oltre a Berardi seguirebbe altri nomi già presenti nel campionato italiano di Serie A come ad esempio Piotr Zielinski: il mediano del Napoli andrà in scadenza di contratto al termine della stagione in corso e a meno di colpi di scena non dovrebbe rinnovare con la formazione partenopea.

A giugno dunque, i bianconeri potrebbero tentare di acquisirlo a 0 con la consapevolezza che sul polacco ci sarebbero anche gli occhi di Inter e Milan. Un altro nome seguito dalla Juventus sarebbe quello di Andrea Colpani, esterno offensivo del Monza che la società lombarda valuterebbe attualmente 15 milioni di euro. Infine, il ds bianconero Giuntoli avrebbe sempre nel mirino Lazar Samardzic, mediano dell'Udinese che in estate potrebbe tornare sul mercato per la cifra di 25 milioni di euro.