La Juventus, in queste ore, è in ritiro per preparare la partita contro la Fiorentina. In casa bianconera resta qualche dubbio di formazione in attacco e sulla corsia di sinistra. A tal proposito, Massimiliano Allegri si prenderà tutto il tempo necessario per sciogliere gli ultimi nodi. Il tecnico livornese deciderà solo nella riunione tecnica che si terrà a metà di oggi pomeriggio 5 novembre. Per quanto riguarda l’attacco Moise Kean ha superato Dusan Vlahovic e viaggia spedito verso una maglia da titolare. Al fianco del numero 18 juventino dovrebbe esserci Federico Chiesa.

Per quanto riguarda la corsia di sinistra, invece, il ballottaggio è tra Filip Kostic e Andrea Cambiaso.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

McKennie a destra

L’ultima defezione è quella di Timothy Weah. L’americano ha rimediato una lesione di basso grado nel corso della gara contro il Verona. La sua assenza lascia un vuoto sulla corsia di destra e per questo motivo, Massimiliano Allegri sarà costretto a spostare nuovamente Weston McKennie. Il numero 16 juventino andrà in fascia perciò come mezzala agirà Fabio Miretti. A completare il centrocampo ci saranno i due titolarissimi Manuel Locatelli e capitan Adrien Rabiot.

Come alternative a centrocampo Massimiliano Allegri avrà solamente Hans Nicolussi Caviglia. La mediana della Juventus è ridotta al minimo a causa della squalifica di Nicolò Fagioli e della sospensione per doping di Paul Pogba. Dunque, il tecnico livornese, fino a gennaio, dovrà fare di necessità virtù ma quando aprirà il mercato è possibile che la dirigenza possa intervenire per rinfoltire il reparto.

Assenze anche in difesa

Nelle ultime tre partite, la difesa della Juventus ha dovuto fare a meno di Danilo e Alex Sandro. Il numero 6 juventino ha rimediato una lesione di basso grado in nazionale e sembrava che il suo rientro potesse avvenire proprio per la gara contro la Fiorentina. Danilo, in settimana, ha avvertito ancora del fastidio alla coscia e dopo nuovi accertamenti si è notato che la lesione è piuttosto profonda.

Per questo motivo, il brasiliano tornerà dopo la sosta. Mentre Alex Sandro dovrebbe tornare contro il Cagliari. Dunque, contro la Fiorentina, la difesa della Juventus sarà ancora composta da Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani. In panchina, invece, ci sarà il giovane Dean Huijsen che ha già fatto il suo esordio in Serie A a San Siro.