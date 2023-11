Inter e Juventus studiano le strategie per la programmazione della prossima stagione calcistica. La società nerazzurra da tempo è interessata a Giovanni Carnevali, ora direttore sportivo del Sassuolo, se dovesse lasciare Giuseppe Marotta che potrebbe intraprendere una nuova avventura in Nazionale con un ruolo in Figc.

I bianconeri, invece, sono molto interessati al mercato e non hanno mollato la pista che porta a Domenico Berardi del Sassuolo. Il calciatore è stato già sondato nella scorsa estate ma non si è raggiunto l'accordo economico tra le parti.

L'occasione per entrambe le società è targata Thiago Alcantara che dovrebbe lasciare Liverpool a fine stagione perché poco funzionale al progetto di Jurgen Klopp.

Inter con l'idea Carnevali

"Giuseppe Marotta potrebbe lasciare l'Inter per iniziare un nuovo ciclo da dirigente della Figc. Quello nerazzurro è l’ultimo club per cui lavorerò, poi vorrei occuparmi di politica sportiva". Ha già dichiarato l'ex dirigente della Juventus che ha un contratto con il club meneghino fino al 2025. Molto dipenderà anche da quello che accadrà in società, visto che Zhang dovrà decidere se vendere le quote di maggioranza o finanziare il debito elargito da Oaktree. Il 2024 è una data cardine per l'imprenditore cinese che deve trovare il modo per restituire al fondo americano circa 360 milioni di euro.

Se Marotta dovesse decidere di intraprendere una nuova avventura, l'Inter potrebbe puntare tutto su Giovanni Carnevali come erede. L'attuale direttore sportivo del Sassuolo ha ottimi rapporti con il collega varesino come dimostrato i tanti affari di mercato conclusi tra le due squadre. Carnevali sarebbe da tempo nei radar nerazzurri che lo stimano molto per come individua i giovani talenti e soprattutto per le abilità nel creare plusvalenza quando è il momento di cedere.

I piani di mercato per la Juventus

Una plusvalenza per il Sassuolo potrebbe essere definita dall'addio di Domenico Berardi. La Juventus lo segue dalla scorsa estate e vorrebbe regalarlo a Massimiliano Allegri già per gennaio. La valutazione del cartellino sarebbe di circa 40 milioni di euro ma gli emiliani spingono per tenerlo fino al termine della stagione poichè è un elemento centrale per Dionisi.

La Juventus è in pole e ed è pronta ad ingaggiarlo perchè ritenuto un profilo polivalente dal punto di vista tattico.

Inter e Juventus potrebbero poi duellare per assicurarsi le prestazioni di Thiago Alcantara del Liverpool. L'ex Barcellona non dovrebbe rinnovare con il Liverpool che non sarebbe molto soddisfatto soprattutto per i tanti problemi fisici che lo costringono a restare spesso fuori dal rettangolo di gioco. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che il calciatore chiede ma, soprattutto la Juventus, è alla ricerca di un profilo in grado di garantire qualità al proprio centrocampo in seguito alle indisponibilità di Fagioli e Pogba.