In vista del Calciomercato estivo l'Inter sarebbe interessata al centrocampista offensivo Mattia Zaccagni, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025 con la Lazio e le cui trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. Il Milan intanto è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e tra i nomi sondati ci sarebbe quello di Arthur Melo, che a fine stagione potrebbe non essere riscattato dalla Fiorentina soprattutto per l'alto ingaggio che percepisce: il brasiliano dovrebbe tornare alla Juventus, dove comunque difficilmente resterà il prossimo anno.

Inter su Zaccagni

L'Inter sarebbe una delle società interessate a Mattia Zaccagni in vista della prossima stagione. Sembra difficile ipotizzare una trattativa nell'immediato visto che la Lazio non vuole privarsene a stagione in corso, soprattutto dopo una prima parte di annata decisamente deludente. Le trattative fra i biancocelesti e il calciatore per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025, però stentano a decollare e se non ci saranno novità nei prossimi mesi sarà inevitabile pensare alla sua cessione per non correre il rischio di perderlo a parametro zero l'anno seguente.

I nerazzurri avrebbero già fatto qualche sondaggio con i biancocelesti, con il giocatore che darebbe diverse soluzioni dal punto di vista tattico a Simone Inzaghi, visto che può giocare da esterno, ma anche da seconda punta nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1.

Tra l'altro in questa stagione Zaccagni sta rendendo al di sotto delle aspettative, con un solo gol messo a segno in 12 partite di campionato, ben lontano dai 10 gol e sei assist messi insieme nello scorso torneo in 35 partite. La valutazione del classe 1995 resta importante, non inferiore ai 20 milioni di euro visto il contratto in scadenza il prossimo anno, ma sicuramente alla portata della società nerazzurra visto che con un contratto più lungo il prezzo sarebbe sicuramente superiore.

Milan, ipotesi Arthur se la Fiorentina non lo riscatta dalla Juve

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo in vista della prossima stagione. I rossoneri cercano un giocatore che possa alzare il tasso tecnico in cabina di regia, alternandosi con Ismael Bennacer. Uno dei nomi finiti nel mirino è quello di Arthur Melo, che tornerà alla Juventus se la Fiorentina deciderà di non riscattarlo a fine stagione a causa dell'alto ingaggio, da quasi 5 milioni netti.

Rossoneri e bianconeri potrebbero intavolare uno scambio alla pari con Rade Krunic che si trasferirebbe a Torino, mentre a fare il percorso inverso sarebbe il centrocampista brasiliano, che in questa stagione ha finora dimostrato di essere tornato a buoni livelli.