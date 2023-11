I tifosi della Juventus, in queste ore, stanno protestando sui social per un contatto avvenuto tra Matteo Darmian e Federico Chiesa in occasione dell’azione che ha portato al gol del pari dell’Inter. I sostenitori juventini, memori dello scontro Kean-Faraoni, avrebbero voluto un intervento da parte del Var anche durante il derby d’Italia: “È sempre fallo, tranne che per l’Inter”, questo uno dei commenti apparsi su X. Dunque, i sostenitori bianconeri chiedevano l’intervento del Var in occasione dell’azione che ha portato al pari dell’Inter, ma non è stato così e sui social impazza la protesta.

Tifosi della Juventus scatenati

I tifosi della Juventus sono sempre molto attivi sui social e ai sostenitori bianconeri spesso intervengono in difesa della Vecchia Signora. L’attenzione del popolo juventino spesso è rivolta verso gli arbitri. Nelle ultime settimane, in particolare è successo in occasione dei gol annullati a Moise Kean contro il Verona. In queste ore, però, il popolo della Juventus è tornato a farsi sentire per un contatto avvenuto nell’azione che ha portato al pari dell’Inter. Questo episodio, da porte di molti tifosi, è stato paragonato proprio a quello che è successo contro il Verona tra Kean e Faraoni: “Uno è valutato retroattivamente dal VAR come fallo, l'altro viene ignorato e nascosto persino dal replay”, questo uno dei tanti commenti apparsi sui social.

In ogni caso il gol dell’Inter è stato convalidato e non sembra ci sia stato un check tra Irrati e Guida. Comunque, gli audio del Var potranno chiarire se c’è stato un confronto tra la sala Var e l’arbitro e perché eventualmente si è presa questa decisione.

Uno è valutato retroattivamente dal VAR come fallo, l'altro viene ignorato e nascosto persino dal replay. Il calcio del popolo e del VAR è questo. Il calcio è morto. Tenetevi questa vergogna#JuveInter #Darmian pic.twitter.com/OGQ3Hws3NE — roberto1974juve (@roberto1974juve) November 26, 2023

La Juventus pensa già alla gara contro il Monza

Mentre i tifosi della Juventus sono scatenati sui social, la squadra bianconera pensa al campo e in particolare ai prossimi impegni.

Infatti, in casa della Vecchia Signora cresce la consapevolezza di poter far bene nel corso di questa annata e di poter lottare per lo scudetto. Adesso, però, la Juventus è attesa dalla gara contro il Monza. Questa sfida è molto importante per Massimiliano Allegri visto che lo scorso anno la sua squadra non ha fatto nemmeno un punto con i brianzoli e addirittura non ha segnato manco un gol.

Dunque, il tecnico livornese batterà molto su questo aspetto proprio per tenere alta la concentrazione. Inoltre, contro il Monza ci sarà il ritorno tra i titolari di Manuel Locatelli che contro l’Inter è entrato nel corso del secondo tempo. La Juventus, per il match del 1º dicembre, potrebbe anche ritrovare Danilo che in settimana dovrebbe riprendere ad allenarsi insieme ai compagni. Il numero 6 juventino è fermo da circa un mese e mezzo.