La Serie C prova a guardare al futuro e a esportare il suo prodotto all'estero strizzando l'occhio ai tifosi residenti fuori dall'Italia. Nella giornata di venerdì 10 novembre la Lega Pro ha infatti ufficializzato l'accordo raggiunto tra Comintech, licenziataria dei diritti internazionali per la terza serie e la piattaforma Fifa+. Questo porterà alla trasmissione streaming delle più importanti gare di Serie C, di Coppa Italia di Serie C e della Supercoppa di categoria. Le prime gare a essere trasmesse saranno tre sfide della 13^ giornata, con particolare riferimento a dei derby o a gare particolarmente significative.

Nuovi scenari per la Serie C

Le 60 squadre della Serie C da ora possono respirare aria internazionale. Le gare sono trasmesse questa stagione da Sky e Now Tv, con la possibilità di vedere una gara in chiaro tramite i canali Rai. Ma questo nuovo accordo tra Comintech e Fifa+ permetterà anche ai tifosi italiani all'estero di poter seguire i match in streaming.

Fifa+ rappresenta una piattaforma che permette attualmente di vedere le gare in inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese, risultando così fruibile da tutto il mondo.

Le gare trasmesse in streaming

L'accesso alla piattaforma è garantito attraverso l'indirizzo plus.fifa.com e offrirà la visione gratuita delle partite in diretta, permettendo ai tifosi di accedere ai contenuti live e on demand.

La Serie C sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa da Fifa+ in diretta.

Seguendo l'attuale programmazione, al netto di variazioni, nella giornata di sabato 11 novembre verrà proposta la gara Albinoleffe-Padova, mentre domenica 12 novembre verrà dato spazio al derby umbro Perugia-Gubbio. Lunedì 13 novembre sarà trasmesso il derby lucano tra Picerno e Potenza.

L'accordo tra Comintech e Fifa+ proseguirà fino al termine della stagione di Serie C 2024-2025, andando così a rappresentare un legame di valenza biennale.

La felicità del presidente Matteo Marani

A seguito dell'accordo raggiunto a prendere la parola in una nota è stato anche il presidente di Lega Pro, Matteo Marani. "Attraverso l'accordo tra Comintech e Fifa+ i tifosi italiani all'estero della Serie C potranno rimanere connessi a questa competizione, - ha sottolineato -, potendo guardare anche se a distanza le partite della squadra per cui si tifa, rimanendo così legati alla propria terra.

Si tratta di un'idea che andrà incontro alla visione internazionale a cui aspira la Lega Pro. Siamo soddisfatti per la possibilità concessa ai tifosi, si tratta di una servizio che andrà ad ampliare la visibilità della Serie C e dei suoi partner".