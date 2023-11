L'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, sta vivendo un momento difficile alla Sampdoria dopo gli alti e bassi in campionato e la recente sconfitta per 4-0 contro la Salernitana in Coppa Italia.

Dopo la disfatta dello stadio Arechi l’attuale tecnico della Sampdoria si è trovato ad affrontare la rabbia di alcuni sostenitori liguri che stavano attendendo il ritorno della squadra all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

Le parole rivolte all'ex allenatore della Juventus sono state piuttosto dure: "È un grande uomo, ma come allenatore non capisce un c…o.

A Torino nella Juventus la formazione gliela faceva Cristiano Ronaldo".

Il dirigente della Sampdoria Legrottaglie ha riportato la calma

In risposta a queste critiche, Andrea Pirlo, accompagnato da alcuni membri della dirigenza, ha reagito con alcune smorfie, che non hanno nascosto la sua amarezza.

La situazione è stata calmata da Nicola Legrottaglie, dirigente della Sampdoria, che ha cercato di mediare con il tifoso dicendo: "Qui vi perdete, se volete parliamo di calcio". La vicenda si è poi conclusa quando la squadra ha lasciato l’aeroporto.

La Sampdoria è reduce da solo due vittorie nel campionato di Serie B

Questo episodio ha evidenziato la tensione e il disappunto dei sostenitori della Sampdoria, che vedono in Andrea Pirlo uno dei responsabili dei risultati deludenti di questo inizio stagione.

La Sampdoria attualmente si trova al 18° posto in classifica nel campionato di Serie B: in 11 match disputati ha vinto solamente due partite, pareggiandone tre e subendo sei sconfitte. Negli ultimi cinque match di campionato la Sampdoria in particolare ha subito tre sconfitte, vincendone uno e pareggiandone un altro.

Nella sua carriera professionale da allenatore, Pirlo ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana alla Juventus.

Arrivato nel recente Calciomercato estivo alla Sampdoria dopo l'esperienza in Turchia al Karagumruk, il tecnico bresciano non sta incidendo come la società ligure si aspettava.

Il futuro professionale di Andrea Pirlo

Secondo diverse indiscrezioni Andrea Pirlo sarebbe a rischio esonero dalla panchina blucerchiata e le partite decisive saranno quelle in programma contro il Palermo e il Modena.

Sui media circolano già anche i nomi dei possibili sostituti, su tutti Giuseppe Iachini, Rolando Maran, Fabrizio Castori, Alfredo Aglietti e Luca Gotti.