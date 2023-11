L'Inter potrebbe fare qualcosa sul mercato in vista della prossima sessione invernale, soprattutto se Marko Arnautovic non dovesse dimostrare di aver recuperato completamente dal grave infortunio muscolare che lo ha costretto ai box per due mesi. Il nome maggiormente accostato è quello di Taremi che, però, potrebbe arrivare a parametro zero essendo in scadenza di contratto a giugno con il Porto. Per questo l'iraniano potrebbe arrivare la prossima estate, mentre a gennaio il tentativo potrebbe essere fatto per Ciro Immobile, che non sembra essere più intoccabile per la Lazio, soprattutto alla luce del rendimento avuto da Castellanos.

Il Torino potrebbe intervenire per rinforzarsi sulla trequarti nella sessione invernale di Calciomercato. I granata stanno monitorando tutte le soluzioni possibili e negli ultimi giorni starebbe prendendo quota il nome di Miranchuk, che tornerebbe all'ombra della Mole dopo l'annata disputata l'anno scorso in prestito.

Inter su Immobile

L'Inter sarebbe pronta a tornare su Ciro Immobile nella prossima sessione invernale di calciomercato, a gennaio, dopo aver fatto un sondaggio la scorsa estate. A distanza di qualche mese fa, però, qualcosa è sicuramente cambiato nelle gerarchie interne dell'attacco della Lazio, con il centravanti che sembra essere stato superato nelle gerarchie da Castellanos e per questo a gennaio il club di Claudio Lotito potrebbe aprire ad una trattativa con i nerazzurri.

In questa stagione il classe 1990 ha messo a segno solamente tre reti in nove partite di campionato. Nell'attacco nerazzurro Immobile si alternerebbe con Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con Alexis Sanchez e Marko Arnautovic un po' più indietro nelle gerarchie. Pur essendoci stata un'apertura dei biancocelesti, la richiesta economica resta importante.

La Lazio, infatti, avrebbe fatto sapere alla società nerazzurra di valutare il cartellino del proprio attaccante almeno 30-35 milioni di euro. Cifra che difficilmente sarà assecondata dall'Inter, che al massimo sarebbe disposta a spingersi ad una proposta vicina ai 10 milioni di euro.

Torino su Miranchuk

Il Torino starebbe pensando al ritorno di Miranchuk in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

Il tecnico Ivan Juric, alla vigilia del match contro il Lecce settimana scorsa, non ha nascosto che gli manca un giocatore come lui all'interno della rosa: "Se ci manca Miranchuk sulla trequarti? Sì". Il classe 1995 fatica a trovare spazio, avendo collezionato soltanto tre presenze in campionato e proprio per questo l'Atalanta potrebbe lasciarlo andare senza sparare alto con la valutazione. Affare che potrebbe andare in porto per una cifra intorno ai 5-6 milioni di euro.