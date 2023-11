L'Inter è proiettata a rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e sonda, anticipatamente, i profili ritenuti congeniali al progetto tecnico. Nelle ultime ore ci sarebbero state delle indiscrezioni che riguardano Thiago Alcantara del Liverpool.

Dall'Arabia Saudita, già a gennaio, potrebbero arrivare delle offerte per Alexis Sanchez che non sta trovando molto spazio con Simone Inzaghi in questa stagione. Il Milan starebbe invece da tempo monitorando le prestazioni di Joshua Zirkzee del Milan, che ha intenzione di ingaggiare un centravanti che possa ereditare il posto di Olivier Giroud in futuro.

Un rinforzo per la mediana di Inzaghi

L'Inter potrebbe tentare il colpo a parametro zero Alcantara che non dovrebbe rinnovare il contratto con il Liverpool perché poco considerato nei meccanismi tattici di Jurgen Klopp. L'ex Barcellona potrebbe essere una soluzione a parametro zero soprattutto se dovessero uscire Barella e Mkhitaryan ( quest'ultimo ha il contratto in scadenza a giugno). Inoltre, il possibile addio di Stefano Sensi potrebbe indurre i dirigenti meneghini a considerare il centrocampista ex Bayern, il quale ha però un ingaggio troppo elevato per i budget della società degli Zhang. Il calciatore si incastrerebbe alla perfezione nel modulo di Inzaghi perché potrebbe utilizzarlo come mezzala o come playmaker.

Sanchez tentato dagli Emirati

Il club presieduto dagli Zhang potrebbe ricevere un'offerta a gennaio in arrivo dall'Arabia Saudita per Alexis Sanchez. Il cileno non gioca con continuità e sarebbe molto stimato in Saudi League dove potrebbe strappare un contratto molto ricco. I nerazzurri, però, visti i tanti impegni in programma potrebbero non lasciarlo partire se prima non dovessero trovare un sostituto.

Il reparto necessità già di un rinforzo e difficilmente verrà sacrificato un altro attaccante a stagione in corso.

Il centravanti del Bologna piace al Milan che segue anche Torreira

Il Milan vorrebbe ingaggiare l'erede di Oliver Giroud che non garantisce la sua presenza in tutti gli impegni considerati i 37 anni d'età. La società rossonera, oltre a Jonathan David, sarebbe interessata a Zirkzee del Bologna che sta trovando molta continuità sotto la guida di Thiago Motta.

L'attaccante avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro ed è in grado di giocare su tutto il fronte d'attacco.

Per il centrocampo, invece, potrebbe esserci il ritorno in Italia di Lucas Torreira ora in forza al Galatasaray. L'ex Sampdoria potrebbe prendere il posto di Krunic se dovesse essere ceduto a fine stagione. Torreira interesserebbe perchè ritenuto in grado di giocare sia nel centrocampo e 3 che in una mediana a due. Potrebbe essere ingaggiato in prestito con diritto di riscatto.