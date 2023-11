Tra i nomi sul tavolo della Juventus spicca quello di Rodrigo De Paul che sembra essere il preferito di Allegri per le sue caratteristiche e l'esperienza internazionale.

Attualmente però la sua valutazione di mercato è superiore ai 40 milioni di euro, una somma che difficilmente la società bianconera spenderà a gennaio. Per questo secondo la stampa spagnola la Juventus starebbe valutando la possibilità di inserire una contropartita tecnica gradita dall'Atletico Madrid. Un nome che piace agli spagnoli è Weston McKennie protagonista di un inizio di stagione importante con la società bianconera.

La Juventus vorrebbe De Paul: possibile contropartita tecnica McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di De Paul per il mercato di gennaio. Il centrocampista argentino ha una valutazione di mercato importante, per questo la società bianconera starebbe valutando l'inserimento di una contropartita tecnica gradita dagli spagnoli. Weston McKennie è uno dei nomi che piacciono all'Atletico Madrid, con la Juventus che lo valuta vicino ai 30 milioni di euro. L'idea della società bianconera sarebbe stata quella di acquistare De Paul in prestito con diritto che diventa obbligo di riscatto del cartellino a giugno con la qualificazione alla Champions League.

La società spagnola preferirebbe la cessione a titolo definitivo nell'immediato, per questo la Juventus potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica per diminuire la spesa in soldi. La Juventus con l'Atletico Madrid potrebbe valutare anche altre trattative di mercato, una su tutte il possibile acquisto di Dusan Vlahovic.

Difficile un investimento vicino ai 75 milioni di euro da parte dell'Atletico Madrid, per questo la società spagnola potrebbe offrire circa 30 milioni di euro con l'inserimento del cartellino di Alvaro Morata, già 12 gol con la società spagnola in questo inizio di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri nomi per il centrocampo nel mercato di gennaio.

Si lavora anche sul campionato francese, uno dei preferiti è Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025. Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, che la società bianconera ha seguito anche nel recente Calciomercato estivo. La Juventus lavora anche ai prolungamenti di contratto dei giocatori in scadenza. Ufficializzato quello di Locatelli, si attendono novità sul futuro professionale di Daniele Rugani, in scadenza di contratto a giugno, e di Federico Chiesa.