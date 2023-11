L'Inter sta provando a muoversi con largo anticipo in vista delle prossime sessioni di Calciomercato, in particolar modo in prospettiva di giugno. A gennaio, infatti, sarà fatto ben poco visto che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è completa e al massimo sarà fatto qualcosa solamente in attacco qualora Marko Arnautovic non dovesse dare garanzie dal punto di vista fisico dopo il brutto infortunio subito quasi due mesi fa. In estate il club meneghino qualcosa farà sicuramente a centrocampo visto che ci sono tante situazioni incerte, con ben tre giocatori al momento in scadenza di contratto: Mkhitaryan, che sta trattando il rinnovo, Davy Klaassen e Stefano Sensi.

I nomi caldi del momento sarebbero quelli di Piotr Zielinski e Lazar Samardzic, con quest'ultimo che è stato ad un passo dal vestire nerazzurro già la scorsa estate.

Capitolo Zielinski

Si parla da diversi giorni dell'interesse dell'Inter per Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno con il Napoli e le trattative per il rinnovo al momento sembrano essere in una fase di stallo. Inizialmente le parti avevano anche trovato l'intesa di massima per il rinnovo a 2,5 milioni, con ingaggio visto al ribasso rispetto agli attuali 3,5 milioni, ma alla fine non è stato formalizzato nulla. Per questo motivo la società nerazzurra starebbe provando ad inserirsi mettendo sul piatto un contratto importante, si parla di tre o quattro anni, con possibile opzione per un'altra stagione, a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Ingaggio che sarebbe coperto in gran parte dalle uscite di Stefano Sensi e Davy Klaassen, che guadagnano complessivamente 3,7 milioni netti a stagione.

L'Inter torna su Samardzic

Ciò che fa notizia in queste ore è il ritorno di fiamma dell'Inter per Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo è stato ad un passo la scorsa estate ma a far saltare tutto sono state le pretese del suo entourage.

Qualcosa potrebbe essere cambiato, anche perché l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, non ha smentito un possibile nuovo tentativo a giugno: "Samardzic? E' stato fatto come nome ma siamo concentrati sul presente: rappresenta qualcosa di futuro e non è di attualità al momento".

D'attualità no, per il futuro vedremo insomma.

I rapporti con l'Udinese sono ottimi e il fatto che fosse stato trovato già un accordo la scorsa estate potrebbe facilitare le cose. Inter che potrebbe mettere sul piatto una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro, oltre al cartellino di un giovane poi da individuare. Non è da escludere Lucien Agoumé, che verrebbe valutato 5 milioni di euro.