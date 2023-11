La Juventus in vista del futuro Calciomercato estivo del 2024 valuta anche diversi profili a parametri zero, in particolar modo per quanto riguarda il settore difensivo. Sarebbero in particolare tre i nomi che la società bianconera starebbe seguendo in previsione di giugno: Tiago Djalò, centrale difensivo portoghese del Lille, Lloyd Kelly deo Bournemouth e Mario Hermoso dell'Atletico Madrid.

La Juve potrebbe ritornare a ingaggiare giocatori a parametro zero: piacciono Djalò, Kelly e Hermoso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando diversi giocatori che vanno in scadenza di contratto a fine stagione.

La società bianconera potrebbe quindi ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero per la stagione 2024-2025, dopo due anni dagli ultimi arrivi senza pagare il prezzo di cartellino: risale infatti al luglio 2022 l'ingaggio dei vari Paul Pogba e Angel Di Maria

Diversi profili sono seguiti attentamente dalla Juventus fra i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2024, uno dei principali candidati sembra essere Tiago Djalò, portoghese di 23 anni di proprietà del Lilla. Il portoghese sarebbe seguito anche da Inter e Barcellona e attualmente sta recuperando da un infortunio al ginocchio.

Anche Lloyd Kelly del Bournemouth è un nome sulla lista di mercato dei bianconeri, il 25enne ha un passato da nazionale under 21 inglese ed è seguito anche dal Milan e dal Tottenham.

Un altro nome che la società bianconera starebbe valutando per il calciomercato estivo è quello di Mario Hermoso, attualmente titolare nell'Atletico Madrid di Simeone ma che il cui rinnovo contrattuale è ancora in bilico. Si tratta di un mancino che può giocare sia da centrale in una difesa a quattro sia in una retroguardia a in una a tre.

Il mercato di gennaio della Juventus

La Juventus lavora Intanto anche per il mercato di gennaio. L'esigenza principale rimane quella di rinforzare il centrocampo considerando le squalifiche di Pogba e Fagioli. Sono due i nomi che piacciono alla società bianconera nel campionato francese. Khephren Thuram del Nizza sarebbe il preferito ma la valutazione di mercato da 40 milioni di euro non agevola il suo approdo a gennaio. Piace molto anche il centrocampista dello Strasburgo Habib Diarra, che la società bianconera ha seguito nel recente calciomercato estivo. Ma circola anche il nome di Lazar Samardzic dell'Udinese.